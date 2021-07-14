台塑(1301)產品利差擴大，加上台塑美國恢復生產以及台塑化享有庫存利益，第二季獲利表現居台塑四寶之冠，展望第三季，歐美零售商庫存持續主動補庫存，加上下半年返校潮、聖誕節等消費需求商機可期，還有轉投資貢獻，台塑就看好第三季營收、獲利將均優於第二季。

台塑第2季合併營業額716億元、季成長18.2%，第2季本業利益184億元、季成長42.9%，合併稅後利益202億元，季成長35.2%，每股稅後盈餘為3.18元，獲利表現居台塑四寶之冠，主要動能來自於德州暴雪後，美國塑化庫存大幅壓低、價格抬升；台塑美國OL#1、台塑烯烴美國、台塑美國HDPE工廠皆恢復生產，帶動營業利益、台塑美國轉投資收益等，但第二季原油季均價格漲幅收斂下，台塑化庫存利益低於預期，拖累台塑轉投資收益低於預期。

因為台塑化(6505)OL-1排定6月8日~7月15日歲修，台塑麥寮LLDPE廠配合工檢，另安排9個廠歲修或工檢，加上麥寮正丁醇廠停車更換觸媒，合計11個廠，比第2季7個廠增加4個廠，台塑預期開工率89%低於第2季91%。台塑表示，第3季為石化產品傳統旺季，進入聖誕節裝飾用PVC、天然氣管、包裝用HDPE、農膜用LLDPE、飲料杯及水杯用PP等石化產品傳統旺季，且歐美疫苗接種普及，陸續解封，下半年返校潮、聖誕節等消費需求商機可期，有利台塑產品銷售，惟台塑第3季開工率低於第2季，故預期營業額將比第2季衰退，但由於PVC、EVA及AN等產品仍處高價位，本業獲利尚佳，加上轉投資台塑美國公司OL-2於7月完成歲修，以及股利收入，整體獲利將優於第2季。

近期原油價格上漲至2018年10月以來新高，部分產品價格已止跌反彈，且第3季亞洲有10家輕裂廠安排歲修，合計年產能573萬噸 ，影響乙烯供應減少44萬噸，下游衍生物配合停車或降產，有利 支撐石化產品價格。