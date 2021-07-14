陽明(2609)今天詢圈繳款，不過，股價盤中再次震盪走低，一度來到159元，僅差一檔跌停，離現增價182元越來越遠，圈購人繳款意願恐怕越來越低。不過，陽明基本面無虞，今天再傳出第四度調漲運價，法人估計第3季獲利將只上不下。

陽明辦理以詢價圈購方式辦理現金增資1.6億股，最終訂價182元，若加上圈購處理費成本往上墊高到183元，昨天已經跌破現增價，今天下探到160元，如果尾盤沒有太好的表現，已經傳出不少圈購人放棄認購。由於這次採券商包銷制，承銷團要按比例自行認購，也傳出積極在尋找特定人認購。

目前已經進入海運旺季，全球塞港、缺船及運費漲價等趨勢都沒有改變，陽明也傳出再度通知客戶，8月15日再度要加收亞洲到美國及遠東到加拿大綜合費率上漲附加費（GRI），是從7月1日、7月15日及8月1日後再次宣布加收費用，這次每20呎櫃加收900美元，每40呎櫃加收1000美元；採IPI及MLB運輸方式的遠東到美國GRI及遠東到加拿大GRI，分別每20呎櫃加收1800美元，每40呎櫃加收2000美元。