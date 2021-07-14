保健食品廠晨暉(1271)今(14)日召開股東常會，會中承認2020年度營業報告書及財務報表，並討論盈餘分配案，決議每股配發現金股利2.3986962元，加計資本公積配發每股0.3997827元，總計每股配發現金股利2.7984789元，晨暉指出，疫情帶動防疫意識提升，推動對於保健食品需求，晨暉今年在站穩國內龍頭地位後，目標將著重在海外市場。

晨暉指出，新冠疫情使得民眾的健康防護意識提升，近一步推動對於保健食品需求，帶動晨暉出貨量持續成長，推升2020年度合併營收創年度新高達3.14億元，全年毛利率達66%，在毛利大幅提升的貢獻之下，全年稅後淨利1.26億元，每股純益4.02元。

晨暉股東會決議通過每股配發現金股利2.3986962元，加計資本公積配發每股0.3997827元，總計每股配發現金股利2.7984789元，以13日收盤價54.7元計，現金殖利率約為5.1%。並訂定7月28日為除息交易日，預計8月18日發放現金股利。

晨暉表示，站穩國內龍頭地位後，今年目標將著重在海外市場，NTU101益生菌產品在歐洲部分，已與義大利百年保健食品大廠簽約合作，由其代理經銷歐盟地區；大陸方面，除紅麴產品正在申請大陸保健食品認證中，並已陸續接獲試產訂單；另外，已於馬來西亞、埃及等地簽訂經銷合作合約，且陸續申請當地保健食品認證中，國外銷售部分相信待銷售前期整備工作完成後，會有可期的業績表現。另外，晨暉今同時會中完成獨立董事補選，新任獨董則由律師謝震武擔任。