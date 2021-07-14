美國政府周二升高對企業的警告，有鑑於強迫勞動和侵犯人權等議題，美國政府警告企業在中國新疆地區建立供應鏈和投資關係的風險正日益升高。

美國國務院發布聲明表示，基於這些踐踏人權行為的嚴重性和程度，企業和個人不退出與新疆有關的供應鏈、企業和投資，未來違反美國法律的風險可能很高。

勞工部和美國貿易代表署聯合發布這份更新後的公告，就美國政府將對此議題擴大採取行動發出信號。

川普執政時間的國務院、商務部、國土安全部和財政部在2020年7 月1日首次發布這份公告。

《金融時報》報導美國將在本周實施更多制裁，以回應中國在新疆和香港採取的鎮壓行動。美國財政部拒絕對此報導發表評。

一位知情人士透露，他們聽說美國政府正在準備新的制裁措施，但有關於實施時間的細節仍不清楚。

另一名消息人士表示，基於香港當地情況不斷惡化，美國政府最快可能在周五發布一項涵蓋香港的公告。

美國政府周二發布的公告升高對美國企業的警告，如果他們的業務與中國政府在新疆「廣大且不斷擴大的監控網路」有關，即便是「間接」相關，就有違反美國法律的風險。該警告亦適用於創投和私募股權投資公司的資金支持。

周二公布的公告亦總結拜登政府先前所宣布，為應對在新疆的強迫勞動和侵犯人權行為所採取的行動，包括美國海關和邊境保護局對某些太陽能進口產品發布的禁令，以及對涉及新疆議題之企業和實體實施的制裁。

上周五，美國政府以涉及在新疆的侵犯人權和高科技監控為由，將14家中國企業和其他實體納入經濟制裁的黑名單。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）在例行記者會上表示，華盛頓將繼續就法治受到侵害向香港當局究責，並將對從事強迫勞動等侵犯人權行為的中國官員祭出制裁。