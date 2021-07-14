綠界科技(6763)表示，該公司金流系統自7/8起即開始遭受惡意DDoS攻擊，導致一開始時部分交易受影響，但當下即立刻啟動系統防護機制，並已聯繫警方介入調查中，顧客權益將完全不受影響。

綠界指出，因全球疫情升溫，消費行為由線下交易轉為線上購物，網路使用量增加，因此讓駭客認為有機可趁，根據微軟最新釋出的Microsoft Defender Antivirus遙測數據表示，亞太地區曾受駭客攻擊的比例比疫情爆發前平均提高2.4倍，其中台灣更是亞太區均值的近2倍，與紐西蘭、日本、大陸及澳洲並列為亞太區勒索軟體攻擊的五大熱區。

微軟回顧去年Azure DDoS防禦團隊抵擋攻擊的情況，觀察到因為疫情導致的DDoS攻擊次數大幅增加，2020年Azure每天平均遭受500次獨立DDoS攻擊，微軟總共防禦了20萬次針對Azure全球基礎設施的DDoS攻擊，而攻擊的高峰期落在疫情於歐美引爆的3至4月間，每天偵測800到1000次攻擊，比同期高出5成，綠界長期經營線上支付，很早就進行資安布局，因此在此次攻擊中快速應對。

總經理黃華勇表示，因為疫情的關係，改變民眾的日常習慣，遠距線上工作、學習和購物成為去年中開始的常態，因為網路流量大幅增加，駭客透過DDoS攻擊就能導致系統癱瘓，並藉此影響或中斷服務廠商服務，亦更可藉此向廠商進行勒索。綠界已深耕產業第三方支付產業多年，對於資安防護極為要求，在本次發動攻擊前的測試階段，就已經察覺並快速佈署防護系統並連繫警方介入調查，期望能將DDoS攻擊行為繩之以法。