走馬瀨農場疫情期間，烏克蘭特技綜藝秀表演者Nastya每天不間斷練習。（劉秀芬攝）

Olya（左）專長是呼拉圈，與擅長皮鞭的Roma是夫妻檔。（劉秀芬攝）

疫情期間，許多休閒場所配合三級警戒休園或休館，位於台南市大內區由台南市農會經營的走馬瀨農場，裡面有一群來自烏克蘭、哈薩克的表演工作者，雖然休園期間不用表演，但他們還是每日維持練習，不過他們的經紀公司老闆廖淑銘則說，公司已經賠錢賠1年多了，現在都在吃老本。

這群烏克蘭特技綜藝秀、哈薩克飆馬特技秀的表演者，自從去年疫情爆發後，為了防疫，公司幫他們展延簽證，讓他們不用飛來飛去增加染疫風險，留在台灣安心表演，住在大內走馬瀨農場宿舍內已經超過1年。

來自烏克蘭的Nastya說，她們5個人在烏克蘭都有特技秀表演經驗，而且大多上過馬戲學校，每個人各有專長，Nastya擅長空中彩帶、Olya是呼拉圈，Roma耍起皮鞭出神入化，Alex扮的小丑逗笑觀眾。

Nastya說，她們因為喜愛表演，才會來到台灣，雖然有時會想家，但可以視訊通話，在台灣生活很習慣，放假日也常出去玩，還曾遠到台北、高雄、花蓮到處去玩，疫情不嚴重時，她們最愛去玉井逛夜市，買鹽酥雞、吃火鍋，對夜市牛排更是讚譽有加。

哈薩克飆馬特技秀的表演者Dastan已經來台灣4年，雖然覺得台灣夏天很熱，但比起哈薩克嚴寒的冬季，台灣可說是四季如春了，如果有機會還是會繼續留在台灣表演。走馬瀨農場休園期間，Dastan與其他表演者還是要照料10幾匹馬，尤其是幾匹常上場表演的馬，要照常訓練保持體力。

三級警戒期間，市農會請表演者盡量不要出園區，每星期都會開車載他們去市區連鎖超市採買，表演者平日也排定時間練習，Nastya說，以前每天都忙著表演，現在反而有時間想一些新的表演內容。

經紀公司老闆廖淑銘每個月都會到走馬瀨農場兩三次，關心這些表演者的生活狀況。廖淑銘說，這些表演者離鄉背井來到台灣，自然要好好照顧他們。Dastan也說，廖淑銘非常關心他們，好像是他的第二個爸爸。

廖淑銘說，他20多年前在朋友介紹下投入外國藝人表演經紀這一行，自從去年新冠肺炎疫情出現後，收入大受影響，但是表演合約都簽了，只好繼續撐下去，希望政府紓困時也能把他們給納入。