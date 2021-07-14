三級警戒四度延長至7/26，即便指揮中心開放餐廳內用，但各縣市首長仍不放行，許多民眾也都怕怕的。精神科醫師沈政男表示，如果全台新增確診只剩個位數，大家能接受開放嗎？指揮中心有勇氣降級嗎？三級警戒實施兩個月，台灣社會得了封城依賴症，須面臨在他人面前脫口罩吃飯、大步走入群聚場所的兩大考驗。

沈政男昨在臉書發文表示，中央流行疫情指揮中心頒布的內用指引已經足夠安全了，但大家依然不敢開放餐廳內用，因為現在每天都還是有本土案例，因此他推斷到了7月26日，大家也不會更加勇敢。

沈政男認為確診個案數會持續再降低，雖然現在每天都是20幾例的本土，但以新北市為例，昨天新增的15例中，6人有北農或環南接觸史，而這幾個市場群聚案在地毯式篩檢後，所有的確診都已經清出來，現在就等先前形成的感染鏈漸漸燒光。如果用周報告來算，可以看到確診明顯階梯式下降，而這樣的趨勢沒理由停在此處。

沈政男指出，未來除了餐廳內用以外，7月26日是否降回二級警戒？如果全台新增的個案數只剩個位數，大家可以接受嗎？再過7天就要做出決定，指揮中心有勇氣在下週二做出7月26日降回二級的決定嗎？民意會不會反彈？

沈政男說，其實大家可以問問看自己，「如果在7月27日必須回學校、進教室上課，或在公司會議室幾十人一起開會，這個腳步你踏得進去嗎？」或者，乾脆就一直維持三級警戒，直到全台14天清零再降回二級？

沈政男感嘆地說，解封與防疫一樣，都需要智慧與勇氣，而現在全台已經三級警戒兩個月，得了「封城倚賴症」的台灣社會，必須面臨在別人面前脫下口罩吃飯、大步走進群聚場所兩大考驗。這就好像繭居族要邁出家門那麼不容易！

沈政男也說，看看這2天預約疫苗的人多踴躍，民眾會急著要打疫苗，就代表相當擔心染疫風險，因此要在餐廳脫口罩吃飯、勇敢走進群聚場所真的不簡單。

沈政男表示，而這2天預約AZ疫苗的人多了起來，想也知道都是「寄望混打」。雖然世衛有人說混打的科學證據不足，但指揮中心仍表示正在研究當中。混打當然是未來趨勢，因為抗體免疫力與兩劑mRNA疫苗相當，但細胞免疫力更勝一籌。