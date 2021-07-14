大陸官媒新華社14日報導，中國國務院新聞辦14日發表《新疆各民族平等權利的保障》白皮書。介紹70多年來，中國共產黨和中國政府始終堅持「以人民為中心」的人權理念，始終把生存權、發展權作為首要的基本人權，把人權的普遍性原則與中國實際相結合，不斷豐富和發展治疆方略，堅持依法治疆、團結穩疆、文化潤疆、富民興疆、長期建疆，新疆人權事業不斷得到新的發展和進步。

白皮書指出，新疆有效保障生命權、尊重保護自由權、切實維護公正審判權；在保障公民政治權利方面，新疆各民族不論人口多少、歷史長短、發展水準高低、風俗習慣差異等，都具有平等的地位，共同參與國家事務、管理地方事務、行使基層民主權利。

在經濟權利方面，白皮書顯示，新疆經濟社會快速發展，民生建設和投入力度持續加大，各民族擁有平等的發展機會，共同開發建設，共用幸福生活。在文化權利方面，新疆高度重視各民族優秀傳統文化的挖掘、傳承和保護，不斷提升公共文化服務水準，切實保障公民受教育權。

白皮書指出，新疆建立了覆蓋全民的社會保障體系，健康保障水準顯著提升；新疆高度重視婦女兒童工作，著力解決婦女兒童發展中的突出問題，促進婦女兒童事業穩步發展。

白皮書強調，新疆堅持保護合法、制止非法、遏制極端、抵禦滲透、打擊犯罪的原則，全面貫徹落實宗教信仰自由政策，正常宗教活動依法受到保護，公民宗教信仰自由的權利得到有效保障。