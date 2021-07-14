近日高中免試入學才剛放榜，大學指考也將在本月28日至30日登場，在認真研讀之餘，不少考生都會前往文昌廟祭拜，祈求考試運順利。塔羅牌老師艾菲爾在臉書粉絲團公開，7大增強考運及工作升遷的開運祕法，讓大家除了努力念書應試之外，也能有金榜題名的好運加持。

▍1. 富貴竹及文昌筆開運

因2021年的文昌位在「正東方」，因此可以把富貴竹放置色彩鮮艷的陶瓷花盆中，再將你的心願寫在紅紙片上，貼在花盆靠近西南方那一面，也能在盆中點綴紫水晶或懸掛水晶文昌筆，可提升腦力，升遷或考試的好運會隨之而來。另外，書桌擺放或面向家中的正東方，也能有事半功倍的效果。

▍2. 粉晶七星陣

平時可在書桌或者辦公桌左邊擺放圓盆粉水晶樹，或是粉水晶七星陣。而在重要場合，配戴粉晶飾品，能帶動好人緣，讓你在工作中貴人多多，升職時，長官會率先想到你。考試的考生也能夠受到師長的提點，使他們成為幫助你上榜的貴人。

在應試當天，可佩帶天然紫水晶，幫助精神集中，提高頭腦靈活度，同時提升智慧、協助思考。而黃水晶也可增加考運，溫和黃光注入和諧的動力，加強靈氣，使人充滿自信與喜悅。有助頭腦清晰、心思細密、理智有耐心、更具效率。

▍3. 靈圖的開運法

魁星是北斗七星第一顆星，原名「奎宿」，二十八星宿之一。魁星爺是考生的守護神，與文昌帝君齊名，在考試方面特別有幫助。因此，可準備「魁星踢鬥」或「文昌帝君」靈圖，除了存在手機，最好能列印出來，放在書桌和皮夾裡。用功看書時可拿出來許願，幫助靜心準備應考，對考運有幫助。

▍4. 臥室的開運法

在房門那面牆的左右掛上9條9吋的紅線，掛上的紅線象徵「山天大畜卦」，可幫助聚集能量與智慧，每掛上一條，記得默念6字「南無阿彌陀佛」，並在心裡冥想，希望所有準備過的考題都考出來，剩下只需要靜心應試。

▍5. 拜拜開運法

文昌帝君是讀書人的守護神，因此可祭拜文昌帝君，祭品建議以生菜為主。而祭拜後的供品，考生在料理後即可食用，吃加持的食物有助讓考運更旺。另外，注意不要拜鴨蛋或丸子等圓形食物，因為象徵零分，會有反效果。艾菲爾老師指出，每項祭品都代表著不同的意義，蔥表示聰明、智慧，芹菜表示勤學，竹筍象徵考試順利，蘿蔔可望拔得好彩頭，粽子代表包中，鳳梨則能帶旺考運。

▍6. 空腹時喝陰陽水

熱開水加入冷開水各半即為陰陽水，把握考試前連續7天，在早晨空腹時，喝下一杯500ml的陰陽水，可以增加代謝，加強內在能量，使自己看起來神采奕奕，做事會更俐落。但記得考試當天可不喝，避免徒增內急的煩惱。

▍7. 懶人開運法

傳統習俗認為「男左女右」，或者左青龍、右白虎，其中左邊在風水上具有正統或主導的地位，因此在應試當天，進考場時若能先踏進左腳，表示占上風，可以搶得先機。