台灣民意基金會董事長游盈隆。(資料照)

台積電、鴻海永齡與上海復星製藥集團完成合約，將引進1000萬劑BNT疫苗，並捐贈予衛福部疾管署，行政院也開記者會說明，總統蔡英文還在臉書發文感謝。國民黨則批蔡政府「事前阻擋疫苗，事後大力收割」。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆今(14日)在廣播節目中指出，政府這幾天對千萬劑BNT疫苗的反應，「小家子氣到一個慘不忍睹的程度，甚至覺得很火大」。

游盈隆今接受廣播節目《千秋萬事》節目主持人王淺秋專訪時談到，蔡政府執政團隊面對現在不利情勢，很多做法看起來都是很奇怪，「比方說這幾天對千萬劑BNT疫苗的反應，讓人覺得『小家子氣』，沒有大氣，小家子氣到一個慘不忍睹的程度，甚至讓他覺得很火大，台灣人都知道蔡政府在BNT疫苗政策有錯誤，且五月疫情爆發後，過去買的疫苗也沒進來」。

游盈隆指出，蔡政府其實應該大大感謝民間團體挺身而出，才能有今天這樣的結果，讚揚幾句民間團體會少一塊肉嗎?會有什麼問題嗎?有一問題就是面子掛不住，但這也不是別人造成，這種情況底下，對於行政院發言人羅秉成指外界說政府卡民間買疫苗的說法很卡通，被說是豬隊友 ，「我從來沒像現在這麼同感過，那一番話對於院長蘇貞昌傷害很大，這種說法牽涉到執政團隊的風格和文化問題」。

另外，游盈隆昨也在臉書寫下，當有民間企業、基金會或宗教團體看情況緊急，紛紛主動跳出來「協助政府」對外買疫苗時，政府感謝都來不及，怎麼可以主客易位，反過來口口聲聲「協助鴻海」、「協助台積電」、「協助慈濟」，彷彿忘了疫苗採購是政府的責任和義務。他認為，「我們很少或沒有聽到政府感謝鴻海、台積電的『協助』，比較常聽到的是政府官員說『如何如何協助鴻海、台積電和慈濟』」。