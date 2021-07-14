永齡基金會、台積電順利簽約採購1000萬劑BNT疫苗，也引發大家開始討論，為什麼政府從一年半前開始超前部署，卻一直買不到疫苗？對於中央所說「第一季到貨2000萬劑進口疫苗」，民眾黨立委蔡壁如直指已跳票50次，她也提到，此次不只台灣民間購得疫苗，越南也採購到3100萬劑BNT，再次打臉衛福部長陳時中、又戳破一次謊言。

蔡壁如今（14）日在臉書表示，立法院編列了339.5億元的預算，讓政府去買疫苗，行政院長蘇貞昌今年2月26日專案報告時，也信誓旦旦的說：「第一季到貨2000萬劑進口疫苗」，但一直到現在，根本沒有到貨2000萬劑，「政府的空口承諾，至少50次！」

最近一次，蔡壁如指出是在6月3日，陳時中在記者會上跟媒體說：「現在事實上是買不到的，我幾乎敢這樣子講」；但真實的情況是，和永齡基金會幾乎同時間購買疫苗的越南，上個星期已經買到BNT疫苗了。她進一步說明，越南5月向輝瑞藥廠洽購，6月7日簽約、6月12日批准緊急授權3100萬劑BNT疫苗，首批9萬7110劑已在7月7日抵達越南；然而，越南的案例，再次打臉陳時中，並又一次的謊言被戳破。

鴻海永齡基金會、台積電採購1千萬劑BNT疫苗終於定案。(圖/達志影像)

疫苗攸關國人的生死，蔡壁如質疑，如果指揮官陳時中還有一點憐憫心，還會謊話連篇嗎？而回過頭來，看準備購買BNT疫苗的永齡基會，從5月23日提出捐贈方案到送件食藥署，再到行政院授權，一共花了約7個星期的時間，不到4個月的時間可以買到，為什麼政府花了一年半的時間，一直跟我們說有買有買，但我們看不到？

究竟政府有沒有買？買了多少？多少價格買的？蔡壁如說，「不知道」，並提到她昨天看到一則新聞，行政院說，在年底前，除原本商購的505萬劑莫德納疫苗外，也尋求今年加購一定數量的莫德納疫苗；明年、後年也預計購買至少各1500萬劑次世代莫德納疫苗，目前已經在進行相關作業程序。她表示會再記下，看看明年是不是可以實現，希望不會是政府買疫苗的第51次跳票。