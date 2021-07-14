有些人特別懂得職場生存之道，能把握機會表現，常常獲得升官機會。星座運勢網站「星座巫師」分享，金牛座、獅子座、射手座、水瓶座在職場上很吃香，他們的性格優勢明顯，工作上能做出亮眼的表現，因此升職、加薪的機會特別多，往往在年輕時就能擔任管理階層。

▍1.金牛座

金牛座在打拚事業時很願意吃苦，剛出社會時表現可能沒那麼亮眼，隨著經驗累積，進步速度越來越快，因此比同期同事更容易獲得升官機會。金牛座工作時很認真，會努力達成老闆交辦的任務，只要是他處理的事情，都讓人非常放心，因此總能迅速升職，很年輕就擔任管理階層。

▍2.獅子座

獅子座很愛面子，充滿自信，他們頭腦聰明，學習力強，渴望自己能做出成績被大家看見，因此在職場上很容易成為矚目焦點。獅子座擅長社交，和主管、同事相處非常融洽，若擔任業務職位，也很會和客戶打交道，因此出社會後升職速度非常快。

▍3.射手座

射手座性格樂觀，每天都充滿活力，他們還能把這種正向的氣氛帶入職場，帶動大家的工作動力，有他在的辦公室都特別有衝勁。射手座天生有領導才能，又很有親和力，不但跟大家關係都很好，還能帶領團隊穩步向前，因此升官速度比一般人都來得快。

▍4.水瓶座

水瓶座頭腦靈活，很有遠見，凡事會仔細思考後才行動，不做徒勞無功的事，他們執行力強，又能把握機會，所以工作表現通常都很亮眼。水瓶座擅長經營人脈、擴展手邊的資源，總有機會能在大家面前表現，因此升職、加薪的機會自然也特別多。