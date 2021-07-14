詐騙集團謊稱曾女涉及洗錢、擄人勒贖等案件，需提供銀行帳號、密碼保管等，並以LINE傳假的法院公文，取信曾女。（中興分局提供／黃國峰南投傳真）

詐騙集團要求曾女將其4個金融帳戶互設為約定轉帳帳戶，並回報帳號及密碼。（中興分局提供／黃國峰南投傳真）

詐騙老梗又差點得逞，南投中興新村一位38歲曾女，日前接到詐騙集團假冒檢察官等身份，表示其涉及洗錢、擄人勒贖等案件，需提供銀行帳號、密碼保管等語，曾女信以為真，急著按照指示完成，幸最後一刻撥打165反詐騙電話，南投縣警局中興分局光明派出所員警積極介入，千鈞一髮中，保住曾女147萬餘存款。

曾女日前接獲一連串由詐騙集團假扮來自中華電信客服人員、165反詐騙員警、檢察官等等電話聯繫，指其電信費用未繳、個資遭盜用，涉有擄人勒贖、銀行帳戶有不法金流等等，並以LINE傳「法務部行政凍結管制執行命令」、「台北地方檢察署暫緩執行命令」公文等資料，曾女一開始信以為真，緊張得頻頻詢問對方該怎麼辦？

對方見曾女上鉤，指示曾女將其4個金融帳戶互設為約定轉帳帳戶，並回報帳號及密碼，曾女著急得奔波在4個銀行間申辦，待事情緩下來時，曾女驚覺自己可能遇到詐騙集團，撥出救命的反詐騙專線165，專線旋即轉至光明派出所協助。

曾任中興分局偵查隊偵查佐的劉俐均、林高本，請曾女登錄各家銀行網路銀行及E動郵局，結果發現元大銀行、臺灣銀行及郵局的帳號密碼已遭到竄改，僅華南銀行未被突破，員警立即一一透過電話、網路聯繫銀行，並直接到郵局，請各行庫立即停止曾女帳戶之對外流通，千鈞一髮中，保住曾女147萬餘存款。

中興分局長黃念生表示，目前於新冠肺炎防疫期間，對於陌生來電佯稱金融帳戶有問題應該多加小心防範，建議可以撥打「110」、「165」反詐騙專線詢問；再次呼籲，所有的檢、警、調查等公務機關，絕對不會監管民眾任何的金融帳戶，更不會要求收取存簿或勘驗現金，提醒民眾只要聽到「法院幫你保管金錢、監管帳戶」等關鍵字句時，一定要向當地警察機關或165反詐騙電話謹慎求證，避免成為詐欺犯罪集團覬覦目標。

「南投縣政府警察局中興分局」臉書粉絲專頁，也持續更新各種「詐騙手法」及「防詐新知」宣導，並不定期舉辦有獎徵答活動，邀請大家一同踴躍參與、共襄盛舉。