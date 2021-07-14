資料顯示，中國今年1月至6月的原油進口，較去年同期下降了3%，主要原因為進口配額短缺、煉油廠維修以及全球價格上漲抑制了購買，令盤中油價回跌；周三(7/14)截至台北時間上午10點50分止，原油期貨報價如下：

美國NYMEX-8月輕質原油期貨下跌0.20美元，報每桶75.05美元；倫敦ICE-9月布蘭特原油期貨下跌0.08美元，報每桶76.41美元。(商品行情網)