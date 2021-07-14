《國際油價》原油亞洲電子盤回跌 11:102021/07/14 時報資訊 王聖為 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 資料顯示，中國今年1月至6月的原油進口，較去年同期下降了3%，主要原因為進口配額短缺、煉油廠維修以及全球價格上漲抑制了購買，令盤中油價回跌；周三(7/14)截至台北時間上午10點50分止，原油期貨報價如下： 美國NYMEX-8月輕質原油期貨下跌0.20美元，報每桶75.05美元；倫敦ICE-9月布蘭特原油期貨下跌0.08美元，報每桶76.41美元。(商品行情網) 《期貨》美通膨疑慮再起 電子期獨黑 《國際經濟》美國準備出手 警告企業快退出新疆 #全球 #報每桶 #回跌 #國際油價 #亞洲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際經濟》美英同意聯手抗中 但FTA短期難成 10:022021/07/14 財經 《商情》買盤回補 紐約棉花續漲 10:022021/07/14 財經 僑委會僑生專班 7月16日線上畢典 10:322021/07/14 生活 多單暴增 推升油價頻創高 04:102021/07/14 全球財經 攻微解封商機 華泰大飯店集團推「透氣式度假專案」 09:222021/07/14 生活 《航運股》陽明重挫 現增恐掀棄購潮 10:532021/07/14 財經 國戰會論壇》美若失去台灣 最大地緣政治就敗了（黃惠華） 09:002021/07/14 海納百川 加密通貨成交額 6月減四成 04:102021/07/14 全球財經 海納百川》防空識別區與國際法（李慶平） 09:002021/07/14 海納百川 權王台積電開高穩軍心 台股早盤三探萬八關卡 09:192021/07/14 財經 公股銀拚海外聯貸 各出奇招 04:102021/07/14 金融．稅務 財經熱門新聞 徐旭東：散裝船市場好五年 - 財經要聞 - 工商時報 航運、鋼鐵一場殺戮後 散戶挖下一波賺錢股 - 財經 航運漲翻了 空運跟著飆 專家1句洩下半年景氣 - 財經 封測七雄旺到年底 - 財經要聞 - 工商時報 追討損失 幣安用戶求助無門 - 全球財經 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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