功率導線架廠—界霖(5285)因產品組合轉佳，自結6月稅後盈餘為7000萬元，單月每股盈餘為0.74元，由於車用訂單已排到年底，且新產品布局陸續發酵，界霖預估，第3季業績將優於第2季，明年業績也會比今年好，今天盤中觸及漲停，創下掛牌新高價。

界霖因近期股價漲多，應主管機關要求公告獲利自結數，界霖6月合併營收5.47億元，年增46.54%，稅前盈餘為8800萬元，年增489.38%，稅後盈餘為7000萬元，年增369.85%，每股盈餘0.74元；累計前6月合併營收為30.91億元，年成長49%。

車用電子滲透率提升，且各大品牌車廠積極推出新款電動車，帶動電動車銷售進入起飛期，界霖完成併購日本住友金屬礦業SMM旗下導線架部門SH Materials Co(SHM)後積極布局車用及工控領域，包括碳化矽(SiC)相關應用，目前界霖車用產品主要為驅動馬達及電源管理相關產品，包括：車載充電、電動車驅動馬達控制模組(MCU)、電動車窗變頻驅動馬達及車用空調系統等，經過3年多努力，不僅車用產品比重大幅拉升，在高門檻的電動車充電系統導線架亦有斬獲，近期正式通過國際IDM廠認證，預計今年底、明年初開始出貨美系電動車廠及各大品牌車廠，在高階車用充電系統領域跨出重要一步。

隨著車用新產品出貨放量，界霖預估今年底車用產品占比將達43%到45%，公司目標是車用產品占比達50%。