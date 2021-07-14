近期台股受國際局勢影響，震盪加劇，但從量價結構來看，台股一度輕觸萬八，多頭氣勢仍在，惟電子股表現相對平淡，但7月即將進入除權息季節，也是傳統電子業旺季，根據統計，6月營收公布後，共有208檔個股營收創新高，其中半導體個股達44檔，占比達21%；若進一步觀察營收創新高的個股佔整體產業的比例，半導體產業營收創高的比例最高，達27.9%；換句話說，幾乎每三間半導體企業，就有一間在6月營收創高！沉寂已久的電子股在題材、基本面支撐下，或有望迎來轉機。

中信關鍵半導體ETF經理人(00891)張圭慧表示，近期台股表現雖因國際局勢影響，表現相對壓抑，但歐美近期染疫人數雖明顯上揚，但就業、核心消費等數據仍相當強勁，短期看來復甦格局不變，且5G手機、電動車等需求強勁，半導體產業的長期基本面仍在。

張圭慧表示，上半年5G手機重複訂單疑慮逐步淡化，蘋果預計9月中旬將發表新機，相關供應鏈自7月起開始拉貨，調研機構Gartner也上調5G手機出貨量預估6%，今年和明年將分別成長134%和43%。5G手機對半導體晶片用量倍增，在新機拉貨效應帶動下，有望挹注業績成長。

另一方面，蘋果新機拉貨潮即將開展。張圭慧指出，蘋果iPhone 13預計9月中旬發表，相關供應鏈自7月起開始拉貨，尤其在華為退出高階手機市場後，蘋果有機會擴大中國高階手機市占率，預計相關應鏈將有不錯表現。

張圭慧強調，6月起車用晶片短缺問題可望紓緩，低基期調整已久的汽車供應鏈可望恢復正軌，尤其全球電動車及自駕車的需求大幅提升，目前調研機構預估全球電動車的未來十年年複合成長率將高達30%，有望持續帶動相關半導體概念股的營收成長。

據統計，6月44檔營收創新高的半導體個股包括：台積電(2330)、聯發科(2454)、聯電(2303)、聯詠(3034)、瑞昱(2379)、華邦電(2344)、力成(6239)、景碩(3189)、南茂(8150)、頎邦(6147)、天鈺(4961)、矽力-KY(6415)、強茂(2481)、同欣電(6271)、長科*(6548)、欣銓(3264)、致新(8081)、菱生(2369)、漢磊(3707)、愛普(6531)、盛群(6202)、光罩(2338)、宏捷科(8086)、捷敏-KY(6525)、偉詮電(2436)、信驊(5274)、凌通(4952)、威鋒電子(6756)、創惟(6104)、鈺太(6679)、杰力(5299)、晶宏(3141)、通嘉(3588)、德微(3675)、典範(3372)、禾瑞亞(3556)、驊訊(6237)、點序(6485)、普誠(6129)、類比科(3438)、亞信(3169)、應廣(6716)、笙泉(3122)、逸昌(3567)等。