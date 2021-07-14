台積電(2330)即將於明日下午舉行法人說明會，本周以來股價連續第三天走高，早盤最高達615元，創近3個月新高。

美股雖收低，台積電ADR收123.9美元，漲1.27美元，漲幅1.04%，換算每股達新台幣693.77元；台積電周一收上600元之上，收盤為607元。三大法人本周壓寶台積電法說行情，其中，外資連續兩天共買超台積電達36555張。

台積電法說會即將於明(15日)天下午登場，外資法人紛紛發表報告，普遍看好台積電第3季在旺季效應發酵，蘋果（Apple）、聯發科與超微（AMD）等客戶需求強勁，單季營收可望持續攀高，將再創歷史新高紀錄。

法人多預期，台積電第3季營收將季增約10%。有一亞系外資預期，在蘋果5奈米強勁需求帶動下，台積電第3季營收可望季增2成，成長幅度將優於市場預期。

該外資券商指出，因蘋果拉貨助攻，台積電第3季財測展望將令市場驚喜；目前市場預測台積電第三季營收將季增11%，該外資券商預估營收季增率可達20%，為目前外資圈中的最樂觀預估；也預測台積電第三季每股盈餘(EPS)將挑戰6.5元，並重申加碼評等。