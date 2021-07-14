49歲前主播谷懷萱2018年與體育主播徐展元結婚，兩人是大學同學，兜轉25年的緣份廣傳佳話。婚後淡出螢光幕的谷懷萱，時常在社群平台分享夫妻倆的生活點滴，昨（13日）透露第一次去徐展元的廚房被嚇壞，因為到處都是油汙，一問之下才知抽油煙機20年來從沒使用過。

國內疫情雖然漸漸趨緩，但第三級警戒延長至7月26日，谷懷萱13日在臉書表示：「出不了門，就在廚房玩自己的……」透露每天下午四點都要開始想今天晚上要吃什麼，還有要怎麼跟隨和的兒童展元鬥智，笑說吃飽喝好睡得穩才會開心，不管外界多烏煙瘴氣，在廚房自得其樂。

值得一提的是，谷懷萱在留言串回憶廚房最初的狀況，「想我當初見到這廚房像是廢墟一樣，天花板掉一塊下來，牆壁灑瀉黃色黏答答的東西，舊式二合一流理台和洗手台髒污黑麻麻一片，下方的櫥櫃根本難以開啟，後面有個鐵架櫥櫃根本生鏽，更可怕的是展元說，他住進來二十年從未開過抽油煙機……」經過谷懷萱著手重新整理後，廚房總算恢復乾淨，她苦笑：「真是勞碌啊我！真愛才辦得到啊啊啊啊」

有網友讚賞徐展元能娶到谷懷萱根本是上輩子燒好香，谷懷萱笑回：「好說好說，要問問展元是不是真的等我五百年」並感性的表示，「能有一個你愛的人，他也愛你的人聲息與共，分享每一天的喜怒哀樂，真的很幸福。」言詞中盡是藏不住的甜蜜。