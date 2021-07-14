三級警戒持續到7月26日，林口亞昕福朋喜來登酒店館內1樓的「精釀吧」即日起推出3款雙主菜餐盒，以台式、中式、日式等三種風格供民眾選擇。每款餐盒200元，可享雙主菜，搭配主食、4款配菜、湯品及甜點。標榜料多實在，超值划算。

為感謝醫護人員不辭辛勞地守住疫情前線，林口亞昕福朋喜來登酒店自7月13日起至7月31日，發起「買餐盒送愛心」活動，民眾於活動期間購買此3款雙主菜餐盒，飯店就捐出同等數量餐盒，臉書也同步推出限時3天的留言捐餐盒募集活動，目標透過此次線上線下活動，募集1000個便當捐贈予林口長庚紀念醫院。

林口亞昕福朋喜來登推出的「古早味台式餐盒」，主菜為充滿台式風味，也是大家記憶中熟悉的的「醍醐味五香滷雞腿」，另一主菜也是充滿媽媽味道的樹子清蒸海鱸魚」，搭配近年來風行且養生的有機紅藜麥台梗九號米飯」，每盒也都有涼拌海蜇皮、佃煮黑豆、櫻花蝦高麗菜及精選燒賣等4款配菜，並附贈味噌魚湯與奶油霜杏仁蛋糕可搭著一起享用。

「西式招牌餐盒」主菜則是美式風味的「燉曼非斯風味豬肋排搭煙燻BBQ醬汁」，以及近期頗具話題的香料肯瓊醃製後炙燒的「炙燒肯瓊鯛魚」，主食為大人小孩都難以抗拒的「搭波隆那肉醬麵」。4款配菜有奶油雙色花椰菜、迷迭香爐烤南瓜、雞蛋洋芋沙拉、義式蕃茄沙拉。並附贈法式洋蔥雞湯與經典布朗尼，餐盒就像享用自助餐一樣豐盛。

「元氣日式餐盒」主菜有熟悉的日式家庭菜色「日式薑汁燒豬肉片」，薑汁燒肉採用溫體豬肉片，使用日本薄鹽醬油與味霖、薑汁一起燒到入味，另一主菜為「香烤鯖魚菲力」，主食為「健康五穀米飯」，4款配菜則是日式醬菜、明太子玉子燒、涼拌豆腐搭配胡麻醬、鮮綠菠菜佐和風芥子醬。湯品為昆布蘿蔔海帶湯，甜點為手作紅豆麻糬，整份餐盒充滿濃濃的日式風味。

為感謝辛勤為大家守住疫情前線的醫護人員，即日起至7/31，只要消費者於精釀吧購買任一款餐盒，林口亞昕福朋喜來登酒店即捐出一餐盒給林口長庚紀念醫院。除購買餐盒外，若消費者有意願參與此次愛心活動，但因地緣關係無法實際購買，即日起至7/15，限時3天，只要追蹤飯店臉書粉絲專頁並於此篇活動貼文下留言「#台灣加油一起加零」，每集滿10則符合活動規則的留言，飯店也捐出1個餐盒，不論在哪，都能參加餐盒募集活動，與我們一起攜手送愛心。

林口亞昕福朋喜來登酒店目標透過此次活動募集1000個餐盒捐贈給林口長庚紀念醫院。若截至7/31以上活動未募集達標，飯店將補足差額，並按原定計劃捐贈1000個餐盒給醫護單位，希望透過此行動，與民眾一起為疫情前線的醫護人員加油打氣，也為台灣加油，希望在大家努力宅在家的努力下，台灣能再次加零。