台灣成功號因出現木材腐蝕等問題，台南市議員李啟維認為再修復已不可能，建議「選個良辰吉日火化給鄭成功」。（李啟維提供／洪榮志台南傳真）

花費超過1億元的全台第一艘仿古木造帆船「台灣成功號」，因不堪日曬風吹雨淋，船身嚴重傾斜，隨時有倒塌的危險。台南市議員李啟維14日市政總質詢時，認為再修復已不可能，建議為了根本解決問題，乾脆「選個良辰吉日火化給鄭成功」。市府文化局長葉澤山答詢說，還是會好好照顧這艘船。

李啟維說，台灣成功號從建造到航行一波三折，歷經斷桅事件上岸後就沒有再下水過。文化局雖打造台灣船園區進行陸上展示，但如今不僅船身木材腐蝕，也扭曲變形傾斜難以修復，萬一垮下來後果不堪設想。

李啟維指出，台灣成功號是木板材質建造，就該如同漁船一樣停靠在海上，並不適合在陸上露天展示，像美國波士頓5月花號也是停在水域供人參觀，更何況台南還是熱帶海洋氣候。

李啟維認為，如果要修復台灣成功號，可能比建造一艘新船的工程來得浩大，即使修復了，能保存多久也讓人質疑，實在有必要思考徹底解決之道，乾脆「選個良辰吉日火化給鄭成功」。

市長黃偉哲回應表示，由於台灣成功號沒有歷史文物的身分，因此無法由中央提供大筆的維修維護經費，維護經費十分驚人，但是市府團隊會持續來思考如何解決。

葉澤山也強調，目前展示在安平1661台灣船園區的木造帆船台灣成功號，該局維護團隊一直都特別注意相關的安全、小心維護，仍會朝向展示教育方式；至於損壞部分將小心拆卸，可讓觀賞者可以看到木造船內部結構、認識航海歷史。

據了解，12年前，台南縣市尚未合併升格之前，前台南市長許添財為重現鄭成功航海的榮光和場景，在文建會補助8000萬元經費下，花了2年的時間，根據日本平戶市松浦史料博物館收藏的1706年《唐船之圖》畫卷，以1比1的比例復原仿古船「台灣成功號」，全長29.5公尺，面寬7.26公尺，重約300公噸，排水量150公噸。

該船於2008年11月動工，2010年12月4日首次啟航，從安平港航向鹿耳門鄭成功登陸處，國家地理頻道也曾拍攝其建造及出海試航過程。

台灣成功號順利首航後，原本計畫環島航行1周，再到日本平戶市鄭成功出生地、大陸福建省泉州南安練兵地、金門出兵地、澎湖海戰地等處。不料，2011年12月在高雄夜航訓練時，因主桅杆折斷，拖回安平修復，自此便停靠在安平港。事後，文化局將修復好的台灣成功號打造為台灣船園區，形塑成公共藝術戶外博物館，並於2019年2月28日正式開放售票參觀。