國內三級警戒「微解封」措施落落長，其中開放國內9人以下旅遊團，卻持續禁止室內5人以上聚會，讓民眾看得霧煞煞。台大公衛學者分析，台灣目前屬於低風險傳播風險，「禁止人群移動」並非首要防疫措施，可適度放寬。

台大公衛學院教授陳秀熙表示，台灣三級警戒雖然持續，但可以看出過去幾周疫情受到控制；已超過1個月Rt值小於1，代表國內疫情已穩定控制。

陳秀熙指出，隨著疫苗施打和持續篩檢，可預期隱性感染源會逐漸減少，逐漸回到安心的生活，但百密仍有一疏，口罩與社交距離仍需做到。

目前國內疫苗接種率急起直追達到15.9％，其中多數僅接種第一劑，陳秀熙表示，一劑疫苗加上口罩、社交距離，相當於兩劑疫苗的防疫效果；他也強調不管是哪一種疫苗，從目前證據看來，對預防重症及住院有非常好的效果，特別是AZ疫苗。

台大公衛學者范僑芯分析3種常見的防疫措施，包括戴口罩、維持社交距離和禁止人群移動。在高風險情境下如果沒有採取任何措施，20小時內就可能傳染給40人；如採取不同的防疫措施，以禁止人群移動的效果最佳，在5小時內達到10個確診數，接下來就不會再出現新增個案。

反觀低風險環境中，禁止人群移動的防疫效果並不顯著。陳秀熙表示，台灣三級警戒和二級警戒最大的不同就是「禁止人群移動」，包括停班停課、異地辦公等等，目前台灣處於低風險，這方面的措施可以放鬆一些；只要維持社交距離和配戴口罩等措施，就能降低傳播風險。

三級微解封重啟國內旅遊，為何仍禁止室內5人以上聚會？陳秀熙認為，不同活動會有不同傳染風險，從過去茶藝館等室內群聚事件中可以發現，聚會中最難遵守配戴口罩及維持社交距離；另外，學校停課也是控制疫情的關鍵，因為學校內小組聚會多，在聊天過程中容易造成防疫措施失效。