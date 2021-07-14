政府推動淺山山坡地種電，第一個大規模案場選在屏東枋寮石頭營，達103公頃，由於當地保有二戰重要文化資產，民眾黨立委蔡壁如今天與在地團體呼籲政府，立即檢視現有案場生態文資衝擊，公開水土保持計畫，並重新檢討太陽能開發的區位選擇，讓綠電開發與生態、文化資產、地方發展能共存共榮。

蔡壁如今天邀集捍衛石頭營聯盟召集人林炫耀、生態觀察者李璟泓、苗栗縣通霄鎮民代表傅郁揚、以及經濟部能源局、農委會、水保局等單位共同召開線上記者會。

蔡壁如指出，7月3日，日本靜岡縣熱海市伊豆山土石流造成9死21失聯、數百人無法回家，上方山坡有森林破壞、住宅開發、棄土堆置，附近也有太陽能案場。目前雖未確定直接肇因為何，日本政府已進行檢討。

台灣淺山山坡地種電，第一個大規模案場在屏東枋寮石頭營，達103公頃、40MW，她說，她最近到當地查看，發現當地具有豐富生態、文資，但目前因為光電廠的開發，原本綠油油的山坡，已經砍成光禿禿一片，讓在地居民也憂心土石流和淹水風險。

此外，蔡壁如指出，苗栗已開發光電案場超過19公頃，七成位於山坡保育地，在農委會法規加嚴之前已送件待審也有200餘件，苗栗縣府正進行三階段審查，也恐造成淺山生態系衝擊。

她對當前政府推動的綠電政策提出三點看法：一是綠電環評標準太寬鬆，民進黨綠能政策只訂了一個再生能源配比，實在太粗糙，目標訂在那裡就從上而下分配下去，為了達標，各部會通通失靈。二是政府應該優先開發屋頂型的光電，以減少對當地環境生態的破壞。三是要公正轉型，不能只為財團開綠燈，應該與地方好好的共存共榮。

捍衛石頭營聯盟召集人林炫耀表示，屏東枋寮光電案場開發所在的石頭營，剛好蓋在二次世界大戰時期，日軍為防禦美軍對台灣的攻擊所蓋的軍事要塞上面。

他說，這103公頃裡面有60多個防禦工事，可以算是全世界目前僅存最完整的要塞，裡面有一個司令部、10個砲陣地、4條坑道、36個機槍堡，光電廠不偏不倚就選擇直接蓋在這個地方蓋。

林炫耀指出，目前當地不只日軍時代的坑道被填滿或塌掉，過去綠油油的樹木也都被砍光，原本蝙蝠生態非常豐富，也有很多的野生動物，但廠商沒有蓋動物廊道，嚴重破壞當地的生態環境，周邊山坡地也被破壞，造成水土保存問題。他也痛批廠商明知道當地有文化資產，卻未完善保存，政府也未盡到責任，任由廠商對當地造成破壞。

蔡壁如與在地團體共同呼籲，政府應負起綠能政策責任，短期內立即檢討現有案場生態文資衝擊、災害潛勢，並公開水土保持計畫，解除民眾疑慮；中長期，應重新檢討太陽能開發的區位選擇、環評標準，同時呼籲企業落實企業社會責任（CSR），綠電開發應與與生態、文化資產、地方發展共存共榮