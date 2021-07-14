高雄鳳山區某大樓6月底爆發群聚感染案，導致大樓內2家庭5人確診，高市府火速封樓，召回該大樓146位住戶，並全數送往防疫旅館隔離14天，至13日24時隔離期滿，住戶通過最後的PCR採檢即可出關，大樓住戶自14日已陸續返回住家。

仁武家庭群聚感染案，是由60多歲的指標個案14359曾在新北恩主公醫院開刀住院，而他的病房就在新北恩主公群聚案首例病患的隔壁房，染疫後出院，回到高雄傳染給家中其他成員及相關接觸者，鳳山大樓因此受到波及，該案共導致6個家庭、19人染疫。

鳳山大樓群聚案爆發後，在6月29日緊急啟動清零防疫措施，立即安排146位住戶篩檢並送防疫旅館隔離，至13日24時所有住戶已經完成14天居家隔離，並確認所有住戶PCR檢驗結果均為陰性後解除隔離，高市府衛生局13日也在大樓內部公共空間環境採檢，檢驗結果也全部呈現陰性反應，針對大樓地下室、停車場及公共走道等內部公共空間終期清消後，同步解除管制。