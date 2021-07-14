鴻海、台積電與上海復星簽約1000萬劑輝瑞/BNT疫苗，預計9月供貨，讓民眾想等到9月再打疫苗，然而前台大醫院感染科醫師林氏璧表示，輝瑞/BNT要9月才來，預計要有95%的完整保護力最快要到年底，「我不想烏鴉嘴，但確定在年底前不會有第二波本土疫情嗎？」呼籲有AZ就先打，未來若開放混打BNT，抗體效果也會增加。

昨天(13日)起至15日下午5時開放50歲以下可參加第三輪意願登記，林氏璧昨天在臉書指出，如果AZ、莫德納都不想打，想等輝瑞/BNT，或是想等國產高端、聯亞疫苗，他都建議大家不要等了，輪到就去打，因為打疫苗是群體戰，越多人施打台灣面對可能的下一波疫情才能從容應戰。

為何不要等輝瑞/BNT？林氏璧解釋，輝瑞/BNT可能9月才會來，來了還要檢驗封緘，且打完第二劑14天後才會有臨床試驗中號稱的95%保護力，但指揮中心搞不好又改規定，延長第二劑接種時間到10至12周，等到有完整免疫力都已經年底或明年初了。

「我不想烏鴉嘴」，林氏璧表示，接種輝瑞/BNT要有完整保護力最快要到年底，確定台灣在年底前不會有第二波本土疫情嗎？反之，現在打AZ第一劑，14天後就有不錯的保護力，且延後施打的證據也較完備，「是的，輪到你打就去打吧！大家加油！」

此外，林氏璧也在《有話好說》節目上指出，AZ疫苗對印度Detla變異株的防重症效果很不錯，英國研究數據顯示，AZ混打輝瑞/BNT目前看起來抗體及T細胞效果增加最好，但順序要對，先打AZ再打輝瑞/BNT，直言若未來有機會開放混打，現在打AZ是進可攻退可守的選擇。