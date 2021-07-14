公鹿與太陽的奪冠第四部曲即將在明天登場，公鹿雖然目前處在1比2落後局面，但外界從原本的不看好到如今認為他們有機會扳平，甚至逆轉奪冠。「字母哥」阿提托康波今天在賽前記者會上表示，「如果我的罰球命中率能夠提升至80%的話，我會更強大。」

阿提托康波雖然在場上幾乎無能人檔，然而在手到擒來的罰球線上卻是他的最大罩門，例行賽罰球命中率僅68.5%，來到季後賽更是直線下滑，首輪對戰熱火只有67.5%，次輪與籃網大戰7場，罰球命中率跌至42.5%。東區冠軍戰打了4場，罰球命中率僅49.1%；進入爭奪總冠軍的系列賽中，字母哥3場比賽總共47次站上罰球線上，失手16次，命中率65.3，整個季後賽罰了168次，失手72次，命中率低至57.1%。

經常看到阿提托康波在客場站上罰球線的時候，球迷喝倒采的聲音不絕於耳，甚至還遭到嘲諷。

阿提托康波自知罰球是弱點，也直白地說，如果能將罰球命中率提升至80%，他就會更加強大。問題是總冠軍系列賽能嗎？

不過，阿提托康波憑藉連續兩場比賽攻破40分的餘威下，總冠軍MVP候選人字母哥也從原本的第三超越太陽戴文布克與保羅，躍升至頭號熱門人選，可見得專家的預測天平也從太陽奪下隊史首冠逐漸轉移至公鹿陣營，而關鍵人物就是阿提托康波！