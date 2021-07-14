(15：23更新)台灣確診死亡率為4.8％，排名全球第8，台北市立聯合醫院陽明院區胸腔內科醫師蘇一峰在臉書上透露，台灣這次的新冠肺炎死亡率很高，跟台灣重症醫療能量不足有很大的關係，蘇一峰提到，台灣健保體制下，重症單位是賠錢單位，不少救命機器不付錢，救命俯臥姿勢健保不給付，才會造成重症醫師人才荒。

台灣染疫死亡率高達4.8％，排名全球第8名，蘇一峰在臉書上貼出，截至7月12日，新冠肺炎確診人數為1萬5273人，總死亡人數為733人，台北市確診病例為4676人、死亡數為283人，死亡率高為6.05％最高，新北市死亡率為5.55％排名第二，桃園死亡率為2.87％，台中死亡率為2％。

蘇一峰在臉書上貼出，截至7月12日，新冠肺炎確診人數為1萬5273人，總死亡人數為733人。（摘自蘇一峰臉書）

蘇一峰點出關鍵，這次台灣的疫情死亡率高，與重症醫療量能不足有很大的關係，偏偏隔離病房很貴，人力需求也很高，平常是賠錢的單位，疫情之下病人一多，醫療量能不足就現形了，突然出現一波病人得不到醫療，死亡率當然高，蘇一峰直指關鍵問題「就是健保」。

對此，健保署回應表示，為因應感染者治療需要，先前已將「經鼻高流量濕化氧氣治療」及「俯臥通氣治療」納入給付，由公務預算支應，並非救命俯臥姿勢不給錢。

健保署表示，該署近年也針對急重難症支付標準進行調整，如2017年已投入60億元調升1716項急重症支付點數；2020年投入21.6億元用於調升400項急重難症支付標準點數，調幅介於1.3%-80%不等，包含心肺甦醒術、氣管內管插管等項目。