【旅奇傳媒/記者-張偉浩】臺灣鐵路管理局呼應交通部觀光主流化的政策之下，透過產業建設結合觀光，全面發展國土經濟，讓旅遊市場與在地化，永續經營，臺鐵不斷推出主題列車，更特別成立美學小組，致力於提升觀光主題列車的旅遊氛圍，更特別升級車站服務場域，活化鐵道旅遊資產，鐵道文化園區等，形塑未來火車將不只是運輸工具，而是旅遊的目的地。

隨著火車旅遊的時代來臨，要建立以鐵道系統為主的旅遊型態，將進行升級、異業結盟，接著區域整合，有賴跨部會與相關機關一同努力。臺灣鐵路管理局副局長馮輝昇表示，臺鐵除了重新打造觀光車隊，打破以往扮演運輸交通的供應者，跟旅遊業者合作，推出不同的特色列車，變成鐵路旅遊的主導者之外， 更要改善車站， 以及附近場域、景點，透過美學跟設計，讓旅客搭乘火車有 整體感受，不是出了火車站後，主題感就消失殆盡。

另外也將積極與地方與景點作結合，提供硬體跟服務系統，便利業者設計多樣的鐵路旅遊產品，讓臺鐵成為旅遊中的「行」，與食、宿、遊、購不再是兩條平行線，完整串聯的重要角色，抑或是配合2021自行車旅遊年，讓火車結合自行車，讓「行」的玩法更加多元。

馮輝昇強調，提供運輸服務與地方觀光資源做結合，呼應觀光圈的概念之外，臺鐵也全力開發創新構想，像是彰化的扇形車庫如果能在兼顧安全的條件下，開放在夜間觀賞，必定可以提升旅客留宿的意願，為地方旅遊加值。

區域鐵道旅遊中心兩階段 選定北中南東8個車站

目前區域鐵道旅遊中心分為一、二階段施工，選定共8個車站，打造旅客接待中心概念，設置櫃台供旅遊資訊洽詢，同時也比照航空公司貴賓室的禮賓候車室。馮輝昇指出，會選南港而不是臺北，考量南港是東區新門戶，北宜高鐵完工後也將是重要樞紐，成為最佳選擇；中部選新烏日，則是考量甫通車的捷運綠線，坐擁三鐵共站的優勢；南部選定新左營同是三鐵共站。

再往更南，還另選了屏東枋寮，是因為南迴鐵路電氣化後始發跟終點都是枋寮，同時要打造藍皮夢幻基地，讓旅客體驗藍皮解憂號的雙東微笑曲線；東部則選花蓮，將會是最快與旅客見面的旅遊中心，後續還將逐步選定適合的車站建立。

1. 禮賓場域服務

規劃打造4座車站禮賓候車室（花蓮、南港、新烏日、新左營），為地方觀光資源帶鏈結形塑美學特色，同時整合相關軟硬體服務設施。花蓮站預定於2021年中啟用，其餘各站則預定於2021年底完工。

2. 發展區域鐵道旅遊中心（Regional Tourism Hub）

以軌道運輸為主軸發展區域旅遊中心。規劃第一階段以花蓮站、南港站、新烏日站、新左營站、枋寮站為主。第二階段將視第一階段各站營運情形，再規劃以臺東站、羅東站及基隆站打造成為區域旅遊節點。

▲花蓮站禮賓候車室－以嶄新、室內的臺灣風景，表達臺鐵簡約、簡潔的美學。 圖：臺灣鐵路管理局／提供

中部鐵道觀光廊帶發展構想 美麗舊山線串聯慢活集集線

中部鐵道觀光廊帶構想從苗栗火車頭園區為起點（浪漫臺三線），包含彰化扇型車站，以及田中支線、集集支線，並延伸到日月潭，成為一個龐大的鐵道觀光市場。馮輝昇表示，臺鐵、臺中市政府及苗栗縣政府為帶動南苗栗及北臺中舊山線廊帶觀光發展，共同提出「舊山線多元運具活化再利用計畫」，期結合民間文化資源與地方特色，振興鐵道文化並提升旅遊魅力。

本計畫硬體修復經費約20億元，預計於計畫奉行政院核定後4年完成修復工程，屆時可在安全穩定的基礎上打造全臺首條多元運具觀光路線，並整合苗栗到彰化之中臺灣旅遊景點，帶動觀光整體效益。

舊山線兼具山林自然景觀及鐵道史蹟，自1998年停駛後，政府及相關民間社團均有活化再利用舊山線之聲音，臺中市政府2016年向交通部申請經費補助，啟動舊山線復駛可行性研究規劃，期間行政院政務委員張景森提出舊山線定位及車輛選用之建議，2019年交通部政務次長黃玉霖將舊山線復駛計畫移交臺鐵主辦，並請臺鐵局提出整體規劃方案。時任交通部部長林佳龍於2019╱7╱29提出「美麗舊山線 浪漫臺三線」構想，整合周邊景點，發展中臺灣鐵道觀光。

結合文化、觀光、地方產業特色 全面拓展中臺灣旅遊市場

如今在臺鐵、臺中市政府與苗栗縣政府三方通力合作下，舊山線可望綻放嶄新風貌，成為臺灣第一條多元運具觀光路線。為串聯三義到后里，需進行相關修復工程，包含優先修復內社川鐵橋、七號隧道及大安溪鐵橋，修復金額擬申請由中央全額負擔，目前臺鐵研提中，後續俟交通部同意後報行政院核定辦理。

未來舊山線全線多元運具復駛將可結合文化、觀光、地方產業特色，除帶動三義至后里沿線觀光與文化產業蓬勃發展外，並結合浪漫臺三線、苗栗火車頭館、后豐鐵馬道、彰化扇形車庫、高鐵彰化站、集集支線及日月潭風景區等觀光資源，全面拓展中臺灣旅遊市場及活絡觀光產業。

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