NCSOFT旗下手遊《天堂2M》第二場大規模戰鬥「奇岩攻城戰」，將於7月18日開打。同時，今（14）日維護更新後也推出多項活動。

奇岩攻城戰即將展開

《天堂2M》今日更新「奇岩攻城戰」遊戲版本，繼上週狄恩城首戰後，第二座城池「奇岩」也將於7月18日開戰。奇岩攻城戰的規則與狄恩攻城戰相同，未擁有城堡的5級以上血盟君主，週日晚上7點可宣戰，8點開打，在攻城戰獲得勝利的血盟，將可獲得發送給城堡主人的限定優惠，包含分配稅金、能夠使用勝利血盟專用的戰利品商店，以及象徵榮譽的內城根據地，持有奇岩城的君主角色名，將會有榮譽的王冠標示。

《天堂2M》7月18日除了首次開放奇岩攻城戰，狄恩攻城戰也會同時進行；加上「世界攻城戰」也將在之後登場，以血盟為單位的大規模戰鬥即將席捲繼承者們！

《天堂2M》今日更新也推出了多項精彩活動：

【灰色騎士團的陰謀】：7/14維護後～7/21維護前，活動期間內每天13點與21點，在奇岩城外廓，將會出現「灰色騎士團騎士團長」與「灰色騎士團騎士」，擊倒灰色騎士團騎士團長後，有機會獲得「灰色騎士團戰利品（活動）」；擊倒灰色騎士團騎士後，有機會獲得「灰色騎士團持有物（活動）」。

灰色騎士團的陰謀

【征服王座的支配者】：自7/14維護後～7/28維護前，活動期間內，參加奇岩攻城戰的所有血盟成員將可獲得收藏品「榮光信物II（活動）」；透過傭兵系統參加奇岩攻城戰的所有勇士，可以獲得「灰色騎士團戰利品（活動）X3」；於奇岩攻城戰內最終勝利的血盟君主角色將獲得「勝利神諭箱（活動）」。

征服王座的支配者

【攻城戰準備姿態】：自7/14維護後～7/28維護前，活動期間內，每週五、六、日的晚上18:00發送攻城戰鬥物資郵件，發送道具包含「祝福羽毛（活動）、忍耐卷軸（活動）、覺醒卷軸（活動）、防禦卷軸（活動）」。此外，活動期間內，每天中午12:00發送每日準備物資郵件，發送道具包含「成長藥水（10%）（活動）、閃亮古董袋（活動）、繼承者糧食箱（活動）、靈魂彈（刻印）、魔精石（刻印）」

攻城戰準備姿態

更多遊戲內容與活動詳情請上官方網站查詢。