台64線八里匝道14日上午發生10車連環撞大車禍。（新北消防提供）

台64線八里匝道14日上午發生連環車禍。（記者爆料網）

台64線八里匝道14日上午發生連環車禍。（記者爆料網）

觀音山隧道到八里交流道回堵。（截自自即時路況影像）

台64線下八里商港路引道，今（14）日10時許，發生10輛大卡車、小貨車、轎車連環追撞事故，多輛車碰撞後堆疊、擠成一團，現場車體零件散落一地，2台砂石車擠壓1台小貨車，1貨車下方又壓著一輛黑色小客車，警消趕赴現場救援，目前1人命危仍卡在車體中、2人輕傷已赴淡水馬偕醫院救治。

救難人員仍在持續救援中，警方也在現場交通管制，目前車流回堵約3公里，呼籲用路人請提早下五股一匝道，改走台15線，以免塞在車陣中。