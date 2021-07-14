前參謀總長李喜明與華府智庫「2049計畫研究所」聯合投書美國國家廣播公司新聞網（NBC），大陸國台辦批評，這是民進黨長期重金收買這個智庫，目的是渲染台海緊張；民進黨立院黨團表示，民進黨沒有錢去收買國外的智庫，並沒有這樣的預算；遊說、合作計畫都是公開的。

民進黨團書記者羅致政強調，重點不在看跟誰是有什麼樣的關係，重點是中國在這個區域製造不穩定的趨勢，是普遍在美國智庫、美國學術界一個重要的一個結論跟觀察。

這份投書內容指出，兩岸短期內雖不太會有大規模戰爭，但是小規模衝突或是奪取我外島是有可能的；因而引發國台辦批評。

民進黨立院黨團今舉行記者會，黨團書記長羅致政受訪指出，中華民國政府在美國所從事的任何的遊說、工作或任何的合作計畫都是公開、透明的，這對美國的相關的法律都是非常清楚。

他認為，但更重要的是結論的事實，因為任何的一個研究案不可能悖離現實，華府這樣一個重要智庫2049計畫，有很多重要的美國前官員；此外，它的研究計畫已得到美國政府還有輿論的重視。

羅致政表示，因為中國在這個區域製造不穩定、威脅的動作，是美國學界、華府主要的重要的一個結論跟觀察，且並不是只是一個單獨的智庫。