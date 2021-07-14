前參謀總長李喜明與華府智庫「2049計畫研究所」聯合投書美國國家廣播公司新聞網（NBC），大陸國台辦批評，這是民進黨長期重金收買這個智庫，目的是渲染台海緊張；民進黨立院黨團表示，民進黨沒有錢去收買國外的智庫，並沒有這樣的預算；遊說、合作計畫都是公開的。
民進黨團書記者羅致政強調，重點不在看跟誰是有什麼樣的關係，重點是中國在這個區域製造不穩定的趨勢，是普遍在美國智庫、美國學術界一個重要的一個結論跟觀察。
這份投書內容指出，兩岸短期內雖不太會有大規模戰爭，但是小規模衝突或是奪取我外島是有可能的；因而引發國台辦批評。
民進黨立院黨團今舉行記者會，黨團書記長羅致政受訪指出，中華民國政府在美國所從事的任何的遊說、工作或任何的合作計畫都是公開、透明的，這對美國的相關的法律都是非常清楚。
他認為，但更重要的是結論的事實，因為任何的一個研究案不可能悖離現實，華府這樣一個重要智庫2049計畫，有很多重要的美國前官員；此外，它的研究計畫已得到美國政府還有輿論的重視。
羅致政表示，因為中國在這個區域製造不穩定、威脅的動作，是美國學界、華府主要的重要的一個結論跟觀察，且並不是只是一個單獨的智庫。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。