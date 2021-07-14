時力立委邱顯智、王婉諭、陳椒華今日召開線上記者會表示，許多消防員在經歷救災現場後，往往出現心理創傷壓力，產生種種身心負面影響，呼籲政府正視問題，編列預算，落實基層消防的心理支持服務。

王婉諭指出，近期的彰化喬友大樓火警案，造成一名消防員不幸過世，其它如2015年新屋保齡球館大火、2018年敬鵬工業平鎮廠大火、高雄茄萣民宅火警、2019年台中大雅區工廠大火案等。都造成重大死傷勤務。2016年台南維冠大樓倒塌、2018年普悠瑪事件，救災的過程中，也有消防員在執行勤務後，產生種種身心負面影響。

王婉諭說，基層消防員長期目睹或經歷死傷慘重的現場，造成後續可能持續出現的種種壓力反應，包括經驗重現、神經緊繃、逃避與麻木、惡夢連連、錯覺「回到過去」等。政府應與相關單位，正視基層消防員的創傷壓力的問題，提供適當有效的解決辦法。

邱顯智表示，依《公務人員安全及衛生防護辦法》第14條規定，「各機關應檢視公務人員因執行職務所可能產生之危害，並採取必要之安全及衛生防護措施」。內政部及消防署應建立職災防護的協助機制。

陳椒華指出，各縣市對於消防員的心理支持資源，現況有相當大的資源落差。北部的基層消防員曾反映，雖然部分縣市曾經提供創傷壓力相關的團體諮商，但是大部分淪為流於形式的自殺防治宣導，而且多數是大場合的單向宣講，效果有限。中南部基層消防員反映，希望能有專業的心理師至各分隊巡迴，提供定期輔導與檢傷服務的制度。

王婉諭說，雖消防署在彰化喬友大樓大火事件後已在研擬「消防機關辦理心理輔導工作指導計畫」，但據了解，消防署將這項計畫定位為「工作指引」，預計以「人事管考」及「嘉獎獎勵」的方式來進行，但若無預算支應，恐流於紙上文章。

王婉諭建議，內政部及消防署應編列預算、實質挹注地方消防機關，建立並落實消防員的心理支持制度，提供基層同仁所需的心理支持服務。