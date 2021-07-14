美股近期屢創新高，許多大咖紛紛警告美股即將大崩盤，美國知名基金經理人、Miller Value Partners創辦人Bill Miller在寫給客戶的信中表示，他對這些預測感到好奇，因為「我們15個月前剛經歷過一次」。

根據《商業內幕》報導，Miller在寫給客戶的信中表示，他對Michael Burry、葛拉漢(Jeremy Grantham)、庫柏曼(Leon Cooperman)以及Stanley Druckenmiller等投資者都在預測美股一場史詩級般的崩盤感到好奇，因為「我們15個月前剛經歷過一次」。

報導指出，Miller表示，經濟動盪以及對COVID-19疫情危機的焦慮，已經讓市場在2020年3月出現史上最大的跌幅，然後才開始顯著復甦，「在我看來，目前市場估值看起來依然合理」。

Miller表示，目前美股中多數股票都提供市場回報率上下幾個百分點，個人投資者對他們的預期回報收益表示相當樂觀，基金經理應該能夠找到很多標的來填滿投資組合，保持充分投資。

Miller認為，7%的經濟成長率預期數字、更高的公司獲利預期，以及美國家庭淨資產成長等因素都在推動經濟復甦，唯一的爭論焦點就是通膨問題。

Miller是著名的選股大師，投資的旗艦基金曾經連續15年贏大盤，但在2008年暴跌了55%。