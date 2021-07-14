用電量近日頻創歷史新高，許多企業管理者專注於如何降低成本，森崴能源(6806)認為，從節約能源觀點來看，改進錯誤的用電觀念，提升利用效率才是致勝關鍵。森崴能源(6806)今年6月營收2.22億元，年增1467%；累計營收為10.2億元，年增1260%。森崴能源百分百持股的子公司富威電力成立多年的「節能事業部」，致力為客戶有效管理企業能耗，在協助許多客戶改善能源管理效益的經驗中，也觀察到台灣企業常因三大迷思而導致用電量高漲不自覺。

富威電力節能事業部資深經理林振芳指出，能源是無形的，管理者常苦惱於不知如何著手能源改善，因此，能源效率改善必須透過軟硬體設備輔助，將能源使用資訊化可視化、定量化及圖形化，並運用數據來作為能效改善依據。

富威電力分析，導致台灣企業用電量高漲不自覺的三大迷思：

一、首先是企業推動能源管理重點偏向單機設備維護，較少以全廠系統為出發點，由於系統中各個耗能設備間的用能會互相影響，而富威電力所提供的能源管理服務除單機外，更會針對整個系統面進行合理化改善。「根據經驗，設廠超過十年的工廠，導入能源管理機制後重新合理化用電機制，至少可省下15%的用電量。」

二、其次是企業只考慮設備採購成本，往往忽略了後續維運成本，也導致能耗量需求日漸攀升。以壓縮空氣系統為例，以10年操作週期從系統運轉總成本去分析，用能費用即占總成本70%～80%，而初期購置設備費僅占10%～20%，其他如正常保養占5%～10%、異常修理占2%～5%，因此企業於採購能耗設備時，應從整體持有成本(Total Cost of Ownership TCO)進行評估。

三、最後是缺乏專業人力與技術，用以監管能源設備及落實節能改善。因為，絕大多數企業對於能管議題並不熟悉，因此，需要像能源管理平台這樣的工具，讓企業可以一目瞭然能源使用狀況，即時做調整。此外，富威電力的節能顧問還能提供客戶在職訓練與諮詢服務，幫助企業快速找出能耗兇手，推動能源管理合理化。