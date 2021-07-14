《商情》估需求放緩 國際鐵礦石走軟 11:272021/07/14 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 估需求放緩，周二國際鐵礦石走軟；因中國公布最新數據顯示，6月鐵礦石進口量下滑，並創13年低點，因此投資人認為中國煉鋼需求放緩，加上碳中和政策，恐怕近一步抑制需求。 周二(13日) 62%國際鐵礦石價約跌0.3%，65%國際鐵礦石價約跌0.1%，58%國際鐵礦石價約跌0.2%；英國鐵礦石約漲0.3%；美國鐵礦石約跌0.3%。 大連期交所9月鐵礦石期約漲2%，近月焦煤約跌2.2%，焦炭持平；上海期交所近月螺紋鋼持平，熱軋板捲持平，不鏽鋼約漲0.5%。(商品行情網) 資安隱憂 字節跳動海外IPO動向成謎 《商情》憂供應吃緊 玉米走揚 #鐵礦石 #放緩 #價約 #約漲 #走軟 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陽明現增價失守 運輸股市值 單日蒸發2,608億 04:102021/07/14 財經要聞 《商情》買盤回補 紐約棉花續漲 10:022021/07/14 財經 在家運動夯 台東健身器材熱賣 04:102021/07/14 地方新聞 大陸進出口總額 連13個月正增長 04:102021/07/14 焦點新聞 小金魚會長大！湖中撈起巨無霸生物 美官員崩潰：別再亂放生了 00:022021/07/14 國際 微解封首日 訂房電話終於響了 預約多在8月後 04:102021/07/14 焦點要聞 《商情》通膨率升 支撐紐約期金走揚 09:452021/07/14 財經 多單暴增 推升油價頻創高 04:102021/07/14 全球財經 《匯市》美元走升 新台幣重現28字頭 09:452021/07/14 財經 《半導體》H2旺上加旺 欣銓飆新高價 11:272021/07/14 財經 航運、鋼鐵一場殺戮後 散戶挖下一波賺錢股 05:112021/07/14 財經 財經熱門新聞 徐旭東：散裝船市場好五年 - 財經要聞 - 工商時報 航運、鋼鐵一場殺戮後 散戶挖下一波賺錢股 - 財經 航運漲翻了 空運跟著飆 專家1句洩下半年景氣 - 財經 封測七雄旺到年底 - 財經要聞 - 工商時報 追討損失 幣安用戶求助無門 - 全球財經 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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