估需求放緩，周二國際鐵礦石走軟；因中國公布最新數據顯示，6月鐵礦石進口量下滑，並創13年低點，因此投資人認為中國煉鋼需求放緩，加上碳中和政策，恐怕近一步抑制需求。

周二(13日) 62%國際鐵礦石價約跌0.3%，65%國際鐵礦石價約跌0.1%，58%國際鐵礦石價約跌0.2%；英國鐵礦石約漲0.3%；美國鐵礦石約跌0.3%。

大連期交所9月鐵礦石期約漲2%，近月焦煤約跌2.2%，焦炭持平；上海期交所近月螺紋鋼持平，熱軋板捲持平，不鏽鋼約漲0.5%。(商品行情網)

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