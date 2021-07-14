儘管美元於3個月高點附近徘徊，但因6月份消費者物價指數(CPI)顯示通膨上升，提振黃金避險需求，多空相抵，因此令金價盤整；截至台北時間7月14日上午11點10分止，貴重金屬亞洲電子盤如下：

8月黃金上漲2.7美元，報每盎司1812.7美元。

9月白銀下跌0.03美元，報每盎司26.11美元。

10月白金下跌3.2美元，報每盎司1108美元。

9月鈀金下跌0.5美元，報每盎司2832美元。(商品行情網)

《國際油價》原油亞洲電子盤回跌
《期貨》美通膨疑慮再起 電子期獨黑
#報每盎司 #黃金 #亞洲 #電子盤 #盤整