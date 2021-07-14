《商情》黃金亞洲電子盤盤整 11:272021/07/14 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 儘管美元於3個月高點附近徘徊，但因6月份消費者物價指數(CPI)顯示通膨上升，提振黃金避險需求，多空相抵，因此令金價盤整；截至台北時間7月14日上午11點10分止，貴重金屬亞洲電子盤如下： 8月黃金上漲2.7美元，報每盎司1812.7美元。 9月白銀下跌0.03美元，報每盎司26.11美元。 10月白金下跌3.2美元，報每盎司1108美元。 9月鈀金下跌0.5美元，報每盎司2832美元。(商品行情網) 《國際油價》原油亞洲電子盤回跌 《期貨》美通膨疑慮再起 電子期獨黑 #報每盎司 #黃金 #亞洲 #電子盤 #盤整 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》買盤回補 紐約棉花續漲 10:022021/07/14 財經 《電子零件》法人看旺後市 欣興高檔續揚 13:092021/07/14 財經 《基金》電子復電添信心 擇優布局台股基金 17:242021/07/14 財經 土洋對作航運鋼鐵2族群 分析師：電子類股有望接棒 22:422021/07/14 財經 權王台積電開高穩軍心 台股早盤三探萬八關卡 09:192021/07/14 財經 《熱門族群》9檔千金股收紅 多頭氣勢有利高價股 14:342021/07/14 財經 《航運股》陽明重挫 現增恐掀棄購潮 10:532021/07/14 財經 《集中市場》外資連3買 押寶台積法說行情 15:422021/07/14 財經 貨櫃海運迎旺季 運價再飆 今年第16漲 11:522021/07/14 財經 《盤中解析》台股高檔風浪大 台積掌舵穩軍心 12:012021/07/14 財經 台積營收超狂 供應鏈歡呼 04:102021/07/14 財經要聞 財經熱門新聞 長榮、陽明遭奪命追殺 有大咖偷吃貨 散戶不要做錯了 - 財經 航運慘跌抱不住？財經網美揭2項數據：一張不賣 - 財經 貨櫃海運價 今年第16度調漲 - 財經要聞 - 工商時報 航運爆血腥大屠殺 長榮、陽明、萬海底部到了？ - 財經 折價擴大，現認現賠… 券商恐硬著頭皮吃下餘額 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。