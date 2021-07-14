《國際產業》10％→20％ 歐盟拚10年內晶片產量全球占比翻倍 11:272021/07/14 時報資訊 時報編譯張朝欽綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據義大利工業部長在參與一場會議之後發表的評論，歐盟負責工業策略的專委Thierry Breton指出，歐盟目標在未來十年內，其晶片生產的全球占比將從目前的10%提升到20%。 Breton曾在五月時表示，歐盟準備投入大筆資金，擴大歐洲半導體製造，實現生產先進2奈米晶片的目標。 歐洲正啟動由歐洲半導體公司組成的聯盟，其中包括艾司摩爾、英飛凌和意法半導體等公司。 《國際產業》擴產20％！ 傳蘋果估iPhone 13今年產量達9000萬支 陸累計建設5G基地台91.6萬座 占全球70％ #全球 #歐盟 #歐洲 #Breton #生產 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《台北股市》208檔台股6月營收創高 半導體占2成 11:102021/07/14 財經 IEA警告：產油聯盟僵局恐威脅經濟復甦 23:212021/07/14 財經 《科技》愛立信：2021年底5G用戶數逾5億 09:112021/07/14 財經 寶成集團旗下越南寶元鞋廠 14日至23日暫時停工10天 22:452021/07/14 財經 加密通貨成交額 6月減四成 04:102021/07/14 全球財經 《熱門族群》9檔千金股收紅 多頭氣勢有利高價股 14:342021/07/14 財經 《熱門族群》長江存儲被美盯上 模組廠添利 10:362021/07/14 財經 《半導體》H2旺季續旺 超豐登新高價 14:512021/07/14 財經 《國際產業》福斯上調長期獲利目標 2030年電動車銷售占半數 11:102021/07/14 財經 2021年APEC領袖峰會 張忠謀再擔重任 傳遞總統兩主張 04:102021/07/14 財經要聞 台灣晶圓產能稱霸全球 研調估2025年前無敵手 17:242021/07/14 財經 財經熱門新聞 長榮、陽明遭奪命追殺 有大咖偷吃貨 散戶不要做錯了 - 財經 航運慘跌抱不住？財經網美揭2項數據：一張不賣 - 財經 貨櫃海運價 今年第16度調漲 - 財經要聞 - 工商時報 航運爆血腥大屠殺 長榮、陽明、萬海底部到了？ - 財經 折價擴大，現認現賠… 券商恐硬著頭皮吃下餘額 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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