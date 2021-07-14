根據義大利工業部長在參與一場會議之後發表的評論，歐盟負責工業策略的專委Thierry Breton指出，歐盟目標在未來十年內，其晶片生產的全球占比將從目前的10%提升到20%。

Breton曾在五月時表示，歐盟準備投入大筆資金，擴大歐洲半導體製造，實現生產先進2奈米晶片的目標。

歐洲正啟動由歐洲半導體公司組成的聯盟，其中包括艾司摩爾、英飛凌和意法半導體等公司。