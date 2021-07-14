總統府發言人丁允恭14日上午酒駕開車肇事，據了解，丁允恭在高雄市前鎮區成功路、復興路口與一名機車騎士擦撞，警方到場後對丁允恭實施酒測，酒測值0.23毫克，隨後被警方帶回派出所偵訊。（翻攝畫面／劉宥廷高雄傳真）

丁允恭驚爆酒駕肇事！本尊回應「昨晚小酌不知睡一覺酒精還沒退」 警方最新說明

前總統府發言人丁允恭上午8時許開車經過高雄市復興路與成功路口時，與一名機車騎士發生擦撞，騎士手腳受到輕傷，警方獲報到場後，發現肇事駕駛竟是前總統發言人丁允恭，丁坦承昨晚有喝酒，經現場酒測值0.23，騎士送醫後無大礙，丁允恭事後遭帶回復興路派出所接受偵訊，10點多已離開，目前警方還在釐清車禍原因。

前總統府發言人丁允恭酒駕擦撞機車 酒測值0.23騎士輕傷。(中時資料庫)

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