前總統府發言人丁允恭酒駕擦撞機車 酒測值0.23騎士輕傷 11:302021/07/14 中時新聞網 戴志揚 、中時、 洪浩軒 、 劉宥廷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 總統府發言人丁允恭14日上午酒駕開車肇事，據了解，丁允恭在高雄市前鎮區成功路、復興路口與一名機車騎士擦撞，警方到場後對丁允恭實施酒測，酒測值0.23毫克，隨後被警方帶回派出所偵訊。（翻攝畫面／劉宥廷高雄傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 總統府發言人丁允恭14日上午酒駕開車肇事，據了解，丁允恭在高雄市前鎮區成功路、復興路口與一名機車騎士擦撞，警方到場後對丁允恭實施酒測，酒測值0.23毫克，隨後被警方帶回派出所偵訊。（翻攝畫面／劉宥廷高雄傳真） 丁允恭驚爆酒駕肇事！本尊回應「昨晚小酌不知睡一覺酒精還沒退」 警方最新說明 訂閱影音： 中時新聞網 前總統府發言人丁允恭上午8時許開車經過高雄市復興路與成功路口時，與一名機車騎士發生擦撞，騎士手腳受到輕傷，警方獲報到場後，發現肇事駕駛竟是前總統發言人丁允恭，丁坦承昨晚有喝酒，經現場酒測值0.23，騎士送醫後無大礙，丁允恭事後遭帶回復興路派出所接受偵訊，10點多已離開，目前警方還在釐清車禍原因。 前總統府發言人丁允恭酒駕擦撞機車 酒測值0.23騎士輕傷。(中時資料庫) ★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！ ★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障 【LIVE直播】丁允恭驚爆酒駕肇事 警方說明事故現場｜2021.07.14 酒駕還闖紅燈 台中21歲男子撞傷機車騎士 后里機車小貨車相撞 18歲女騎士遭撞飛不治駕駛受困獲救 #丁允恭 #總統府發言人 #酒測值 #28 #騎士 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 三寶阿嬤載阿公違規衝出1死1傷 無辜駕駛下跪5次被求償1100萬 12:342021/07/13 社會 預拌混泥車誤闖卡路橋頭破命危網友集氣 中央陸橋重建聲浪再起 15:242021/07/09 社會 大車直衝卡陸橋 駕駛撞破頭命危 04:102021/07/10 社會新聞 汽車左轉撞上對向直行機車 男子煞車不及飛越車頂 14:092021/07/08 社會 無照又酒駕 宜蘭19歲男連撞6車與民宅下場慘 12:142021/07/11 社會 不聽醫囑 癲癇男駕車害2命肇逃遭起訴 13:512021/07/13 社會 柯文哲揚言公布總統府打疫苗情況 府：禁得起檢驗 11:242021/07/08 政治 丁允恭酒駕警方遭疑幫開「方便門」雄檢：員警無違失 12:512021/07/14 社會 丁允恭酒駕肇事警方說明 本尊親自回應了 12:132021/07/14 社會 搶快！疑左轉燈未亮先轉彎 兩車碰撞兩人受傷 11:362021/07/12 社會 丁允恭酒駕肇事 網酸真不簡單：八大都沒開還能喝成這樣 12:512021/07/14 政治 社會熱門新聞 婦想念女兒獨闖車站迷路 警一查身分驚呆：簡直活歷史 - 社會 苗栗男遭恐怖白雷擊斃 警疑「藍芽耳機」成禍根 - 社會 男夜闖閨房欲硬上 她靠沙拉油抹下體草草了事逃命 - 社會 孝女全裸躺神桌下36天為母祈福 乩童狂摸扯：不然媽媽沒救 - 社會 苗栗男遭雷劈「從耳入右腳出」 醫曝雷擊傷況 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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