對國內田徑運動長期支持的台北市東華扶輪社，這次決定致贈選手加油金，讓6位即將前往日本參加東京奧運的選手全力以赴奪取佳績。

中華田協秘書長王景成表示，台北市東華扶輪社不只長年耕耘，培育台灣基層田徑運動選手，在支持台灣國際田徑的賽事上，更是從未缺席，從2009年台北聽障奧運到2017年的世大運都可以看到東華扶輪社積極參與運動，為選手加油的影子。

在即將到來的東京奧運會，台北市東華扶輪社更是一馬當先，在社長李榮政與社長當選人蔣正明的代表下，今日前往田徑協會拜會王景成秘書長並致贈新台幣24萬的加油金贈與獲選的6位選手(每人3萬元)及4位教練(每人1.5萬元)。

這次達到東京奧運參賽標準有標槍選手鄭兆村及黃士峰、100公尺選手楊俊瀚、110公尺跨欄選手陳奎儒、400公尺跨欄選手陳傑以及唯一的女性代表100公尺選手謝喜恩。這些選手過去多是東華田徑獎學金一路支持過的田徑好手，也都曾在2017年參加過台北世界大學運動會，經過多年扎實的訓練，相信在本屆奧運會一定會拿下最好的成績。最後在全體高呼「前進東奧 台灣 Go Go Gold 」的口號中，結束了今天為選手加油的活動。