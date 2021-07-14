於7月12日下午3時33分發生的江蘇蘇州吳江區松陵鎮四季開源酒店倒塌事故，在近42小時不眠不休搶救下，江蘇蘇州官方「蘇州吳江發布」微信公眾號14日發布《關於「7·12」吳江區四季開源酒店輔房坍塌事故情況通報》：截至14日9時，搜救工作全部結束，失聯人員已全部救出，共有17人罹難。

據報，經全力搜救，失聯人員已全部救出，共搜尋出被困人員23人。其中：1人無傷已回家，5名受傷人員經救治生命體徵平穩，17人遇難。截至14日9時，搜救工作全部結束。

消息稱，7月13日下午，江蘇省委書記婁勤儉赴蘇州市吳江區四季開源酒店輔房坍塌事故現場指導救援工作，到醫院看望慰問受傷人員，並研究部署救援和後續處置相關工作。

目前，江蘇省政府已成立事故調查組，依法依規對事故具體原因開展深入調查。公安機關已對酒店法定代表人、實際經營人、專案負責人、工程設計人員、現場施工負責人等進行傳喚調查，並對相關人員採取刑事強制措施。

7月12日下午3時33分，江蘇蘇州吳江區松陵鎮四季開源酒店發生倒塌事故。據官方「@蘇州發布」消息，第一時間救出被困14人中，已有8人遇難，陸續又發現遺體。

《人民日報》健康客戶端報導，這是大陸兩年來的第三次酒店坍塌事故，上兩次酒店坍塌發生在2020年的3月和8月。

2020年3月7日19時15分，福建省泉州市鯉城區常泰街道南環路欣佳快捷酒店發生坍塌事故，約70人被困；2020年8月29日9時40分，山西省臨汾市襄汾縣陶寺鄉陳莊村一兩層飯店坍塌。

不到兩年，三起酒店坍塌事故。在曾任某央企海外專案安全工程師、人因安全專案諮詢顧問的段啟超（化名）看來，酒店坍塌事故反映出的更本質的問題，其實是建築正在面臨「過早老齡化」的危機，早期建築的違規私改私建、偷工減料和監管缺位等隱患使建築過早地變得脆弱，一旦遇到了誘發事故的外力作用，悲劇就此發生了。

報導稱，酒店事發時還在裝修，或存在違規改造。「沒聽到明顯的響動，但看見酒店的1到4樓是直接『坐』下去的。」事故發生時，正位於距離酒店約百米外的張姓店家表示，四季開源酒店是一棟四層樓建築，房齡非常老，位置在一個社區裡，包括院牆和空地在內有近萬平方米的面積，生意一直很好。

大陸某工程局註冊建築師透露：「坍塌時處在3樓人員的存活率最大，傷亡主要發生在1樓。」根據央視披露的現場視訊和圖片，江蘇蘇州吳江區松陵鎮四季開源酒店屬於3層老式居民樓改造的酒店，大面積已由3層坍塌至地面，覆蓋在廢墟最上層的是鋼結構的彩鋼瓦屋頂，一處明顯的坍塌斷面則是全磚結構。

據報導，經查閱資料發現，四季開源酒店的開業和裝修時間是2018年，位於市中心步行街永康路商業街附近。酒店曾多次更名，除了「四季開源」之外，酒店還有「飛牛大酒店」「千嶼·君緣賓館」「山湖飯店」等多個曾用名。事發時，該酒店飯店一樓還一直在裝修。

北京清華大學土木工程博士鶴運指出，一般住宅、餐廳、旅館的設計年限為50年，在設計使用年限之內，不對房屋結構的檢修做硬性規定，但在某些情況下，諸如改變結構用途，將飯店改成住宿或賓館，或者牆體出現明顯的退化或開裂，或者由於事故導致破損等，需要對房屋做結構檢測。