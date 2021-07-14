「雞排妹」鄭家純今(14日)被週刊報導疑有新歡，對象是開保時捷代步的男子，但隨後被起底該男背後曾有論及婚嫁的A女。今稍早，鄭家純無奈表示先前不知道A女的存在，最後說：「雖然我跟他沒有吵過架，但看過他對別人發火，希望妳發洩到此就好」，引來美女律師李怡貞反問若無意間介入別人感情，第一句話應該是「對不起」。

鄭家純今年初因和翁立友紛爭引發討論，一向直率敢說的她，過去和音樂人交往，但最後不歡而散，到日本發展時，自曝用交友軟體認識一名神似吳崢及孔劉的日本小兒科醫師，兩人沒互認是男女朋友。去年她被拍到與「潮帽男」過夜，她則澄清對方是相處兩年的室友，是香港人，「會挑我去日本時來台灣辦事」，否認有新歡。

美女律師李怡貞發文。（圖／翻攝自女人大律師李怡貞臉書）

今據《鏡週刊》報導，鄭家純被拍到與保時捷男過從甚密，且男方還有女友A女，兩人本來今年9月計畫結婚，卻突然被取消。對此，鄭家純稍早發文回應，先前不知道A女的存在，承認保時捷男會跟網公網婆一樣稱呼她「老婆」，稱兩人頻率相近，都是怪咖，形容：「是有感情和信任，卻沒有佔有慾的，不在意各自的交友世界，平時不常見面各過各的」。

最後鄭家純喊話，希望A女發洩到此就好，「如果我被罵一罵會讓A女心情好一點也OK」，見此，美女律師李怡貞雖未指名道姓，稍早則在臉書說：「如果真的是不小心介入別人的感情，其實第一句話永遠都應該是『對不起』」，其他網友則回：「剛認真看了一下新聞事件…因為男方是單身，只是有未婚妻…所以雞排妹需不需道歉，真的很難去定義」、「換個角度想，自己另一半和別人曖昧，你不生氣？」、「感情的事，不可能不小心，一個願打一個願挨！」。