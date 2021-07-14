大陸水利部近期發佈2020年度《中國水資源公報》，顯示從1997年以來的用水效率明顯提高，全國萬元（人民幣，下同）國內生產總值用水量、萬元工業增加值的用水量都顯著下降，量分別下降84％、87％（按可比價計算）；若與2015年相比，萬元國內生產總值用水量、萬元工業增加值用水量則分別下降28.0％和39.6％（按可比價計算）。

統計2020年，全大陸的人均綜合用水量為412立方公尺，萬元國內生產總值（當年價）用水量57.2立方公尺，萬元工業增加值（當年價）用水量32.9立方公尺。

另據大陸《人民日報》引述該公報指出，1997年至2020年，耕地實際灌溉畝均用水量由492立方公尺下降到356立方公尺。

從水資源量看，2020年全大陸的降水量、水資源總量，比多年平均值明顯偏多，大中型水庫和湖泊蓄水總體穩定。2020年全國水資源總量為3兆1605.2億立方公尺，比多年平均值偏多14.0％。其中，地表水資源量3兆407億立方公尺，地下水資源量8553.5億立方公尺，地下水與地表水資源不重複量為1198.2億立方公尺。