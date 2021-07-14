台中市環保局在防疫同時防範登革熱疫情，並啟動二階段全市環境大清消計畫。長期投身公益的市議員賴朝國與立委楊瓊瓔也愛心不落人後，號召有茗國際有限公司力挺防疫，14日捐贈1000套防護衣供環保局第一線防疫消毒人員使用，由環保局長陳宏益代表受贈。

賴朝國表示，台灣今年本土疫情升溫，市府各局室分工防疫都很辛苦，經常看到醫院醫護人員及消防局救護人員恪盡職責，站在防疫最前端，守護市民生命健康，卻忽略了幕後英雄「環保局的防疫消毒人員。

賴朝國說，在確診者足跡於中央流行疫情指揮中心或市府公布前，環保局在接獲訊息後立即完成整備與針對足跡範圍的公共場域進行大規模的消毒，只有做好第一線防疫人員的自身防護，他們才有能力守護市民。

楊瓊瓔指出，政府單位資源有限，萬分感謝有茗國際有限公司對防疫工作的鼓勵與肯定，並再次提醒轄內民眾務必把個人防疫做到位，戴口罩、勤洗手、停止探病、多採取視訊互動，避免前往公共場所群聚，保持社交距離

賴朝國再強調，環保局的清潔隊員工作勤務繁重，常要負責環境清消等工作，每天收運垃圾與民眾近距離接觸，清潔隊員面對疫情風險其實不亞於醫護人員，向這群默默的英雄們表達敬意，也呼籲民眾丟垃圾時務必要戴口罩並將垃圾打包捆束好，勿讓垃圾飛散或暴露。

陳宏益也感謝有茗國際有限公司、楊瓊瓔及賴朝國，他提到，民眾的愛心與助力當後盾，讓執勤人員感受在心，並讓第一線防疫人員更安心執行勤務，讓清潔隊員執勤時能多一層防護，環保局會更努力堅守崗位，與市民一起挺過最困難的抗疫時期。