東京奧運一轉眼距離開幕只剩倒數9天，選手們更加期待重頭戲的到來，這次羽球男雙中華隊代表王齊麟／李洋所在的組別競爭相對激烈，李洋認為賽前把一切工作準備上，上場就不留遺憾打出最佳表現，王齊麟則會看比賽當天星座運勢，將幸運色衣物、小物穿帶在身，尋求好運。

不少選手出國比賽會有自己習慣的「儀式」或是幸運物加持，教練陳宏麟爆料王齊麟常看星座運勢川幸運色的衣服，對此王齊麟回應：「因為通訊軟體會有相關推播，比賽日的上午起床後會看看當日星座運勢，查查我那天的幸運色是什麼，主要是賽前穿的訓練短袖會挑相關顏色，如果比賽服有相符顏色，也會穿那件球衣，有時如果內褲顏色剛好也是，那也會穿幸運色的內褲。」

出國比賽都會待上一段時間，王齊麟也準備好一些台灣味的零食餅乾如太陽餅、蛋黃酥、鳳梨酥一解鄉愁，李洋則是會將妹妹、女友送的掛飾掛在包包上，賽前剪好指甲，比賽期間就不剪指甲、不刮鬍子、不剪頭髮。

從國中認識到現在，成為奧運搭擋並肩作戰，活潑的王齊麟和沈穩的李洋場上互補，兩人期待把訓練成果展現出來，先求從小組賽出線晉級，以衝擊者的心態去挑戰同組對手，不留遺憾。