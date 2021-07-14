疫苗登記平台昨天大塞車，去年的口罩2.0，也出現當機，政府每次推出新政策都會湧現相關塞車亂象；民進黨立院黨團今表示，唐鳳政委推出的口罩或預約接種平台，「全世界都非常的羨慕，又用天才 IT 大臣來報褒揚她」。

民進黨立院黨團幹事長劉世芳說，那所以不管是當機或有數字提供錯誤，中央疫情指揮中心在第一時間內就已經澄清說明，台灣用這樣的預約接種的制度是最公開、最透明，且經得起考驗。

她說，還是呼籲，有預約到，趕快去接種，這個比較重要。如果有任何在處理上面的錯誤，只要中央疫情指揮中心有出來澄清跟說明，相信大家都還是能夠理解跟瞭解的。

黨團書記長羅致政說，所有的平台都是一樣的，一瞬間有數百萬的民眾或消費者湧進的時候，難免都會出現當機的情況，過去一年，包括臉書、LINE通訊軟體，都有類似情況，但重點是，一旦出現狀況，就盡快修補回來。

他表示，昨天情況的確在某個時間一瞬間，由於人潮湧入很多，所以造成的當機的情況，但很快的，大概中午以後就陸續恢復正常，如果今天再試的話，完全沒有問題了。