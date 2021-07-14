渣打集團今發佈經濟展望報告指出，受惠於第一季的強勁成長，將2021年台灣GDP成長率預估由原先的4.4%上調至5.0%。全球市場對科技產品的旺盛需求，有利於台灣的出口表現，原物料商品價格與油價反彈，許多主要經濟體解封重啟，都是渣打集團看好台灣今年經濟成長表現的主因。

渣打集團東北亞區資深經濟學家符銘財表示，五月中新冠肺炎本土疫情升溫，全台進入三級警戒期，服務業首當其衝，疫情對製造業衝擊則相對較小，且政府即時採取相關防疫措施，有效地阻止疫情擴散至主要工業園區，而行政院編列累計8400億的紓困預算，也可望緩解疫情對經濟帶來的衝擊。然而，在疫苗施打率普及以前，台灣消費支出可能都將維持疲弱；就業市場受創，尤其是非必要性的服務業，都不利於台灣消費者信心。

符銘財指出，對下半年電子科技產業的展望抱持樂觀，但先前全球晶片短缺跟部分零組件缺料，海外訂單大量湧入以確保供貨，未來仍須持續觀察倘若海外訂單取消可能帶來的風險。渣打集團同時將2021年台灣CPI通膨率預期微幅上調至1.6%，主因是交通運輸費用增加，與去年同期相比，今年前5個月成長達5%。

渣打集團報告指出，考量全球疫苗施打進度，與許多主要經濟體解封重啟帶來的復甦動能，因此將全球2021年成長率預估由原先的5.7%小幅上調至5.8%；然而，仍需留意變種病毒與疫情的後續發展，以及通膨對消費者信心與貨幣政策的影響。

渣打認為，若全球疫情再度升溫，將對現有的供應鏈風險與支出帶來壓力，並再度重創全球產能。新冠肺炎爆發至今約18個月，2021年至今的新冠肺炎確診數，已超過2020年全年的累計確診數，且非洲、中東、亞洲與拉丁美洲許多地區由於偏低的疫苗接種率，仍未完全擺脫疫情的影響，相對的在歐美等已開發經濟體，疫苗施打速度領先使它們能更快解封並重啟經濟。渣打集團預期2021年美國GDP成長率可達6.5%，除了疫苗推進以外，美國政府的財政政策支持為另一驅動力；歐元區同樣受惠於疫苗接種速度提升，將2021年GDP成長預期上調至4.5%。