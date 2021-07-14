美系外資針對祥碩(5269)出具最新研究報告指出，ABF載板供應緊張最糟糕的時期已經過去，祥碩長期在產業穩居領先地位，將祥碩目標價由2200元調升到2250元、維持加碼評等，並調升2021年和2022年每股盈利預測4%和3%。

美系外資表示，祥碩利潤率除了有產品供應和客戶組合持續增強支撐外，目前祥碩仍然保持高度主要市場競爭力，ABF短缺的擔憂恐遭擴大，祥碩2022~2023年的顯著增長潛力並無有變化，祥碩是全球為數不多同時具有USB、PCIe和SATA的IP，以及明確的產品路線，相信祥碩可以利用晶片組和主機控制器來確保其在產業中的領先地位，將祥碩2021年和2022年每股盈利預測上調4%和3%，分別為43.57元、60.88元，目標價由2200元調升到2250元、維持加碼評等。

美系外資表示，在設備控制器方面，祥碩的客戶群正持續在擴張步，祥碩也贏得了顯著的客戶青睞，預計新項目將在2022年下半年貢獻，佔比2022年營收約1%。

祥碩6月合併營收達5.29億元、月成長6.4％，寫下2021年2月以來單月新高；累計上半年合併營收為30.51億元，年成長5.4%，改寫歷史同期新高，美系外資也預計祥碩第二季毛利率、營業利益率分別為54.1%、33.6%，優於預期。

展望下半年，美系外資表示，儘管ABF載板供應仍然緊張，但最糟糕的時期已經過去，在品牌產品的強勁需求和ODM客戶改善供應鏈管理下，估計祥碩第三季營收季增長18%、年增長17%；第4季則季減少8%、年減少6%。