外媒報導，蘋果公司已經通知供應鏈，為今年新一代iPhone手機增產20%做準備。

如果命名慣例不變，今年推出的iPhone 13手機將是蘋果推出的第二款5G手機，可望進一步帶動用戶升級的買氣。

報導指出，消息人士透露蘋果公司向供應商表示，新一代iPhone手機今年的產量將較去年推出的iPhone 12擴大20%，最高將達到9000萬支。

調升今年新機產量預測，顯示隨著新冠疫苖持續普及和各地經濟解封，蘋果對iPhone 13的需求看法樂觀。

近幾年來，iPhone手機從每年秋季發表到當年結束前的產量，一直保持在7500萬支左右。

據媒體報導，今年推出的新一代iPhone將聚焦於處理器、相機和螢幕升級，且今年將循往年慣例於9月發布新機。去年受新冠疫情影響，延後至10月才發表iPhone 12。

周二蘋果股價上漲0.8%，收在145.64美元，盤中一度創下歷史新高。