斗南鎮南台圓環公園內涼亭昨日晚上（13）日一名街友被發現暴斃於涼亭內，上月底雲林縣府統啟動街友疫苗接種專案，該街友婉拒不想打，希望疫苗留給別人打。斗南警分局報請檢方相驗和衛生局採檢，斗南鎮公所派員漏夜清消現場與周邊環境。

該街友是設籍台南市的53歲凃某，曾被安置在人安基金會位於斗六市的雲林平安站，後來離開，在斗南街上遊蕩，經常夜宿斗南福德陸橋下或南台圓環公園涼亭。

斗南圓環旁邊商家昨晚8點多發現躺他在涼亭多時一動也不動，向警方報案才發現他已死亡。店家表示，幾乎沒有人和他接觸也無爭吵事件，警方初步排除他殺可能，並報請檢察官相驗及雲林縣衛生局採檢，以釐清死因。

斗南鎮公所表示，6月28日雲林縣政府啟動街友疫苗接種專案，凃姓街友拒絕未施打疫苗，7月2日前往訪視，發現其身體雖然虛弱，但目視並無大礙，提供物資、口罩，再次詢問安置與施打疫苗意願，不過他都拒絕，他表示不想打，希望把疫苗留給他人。