鴻海、台積電在11日與上海復星完成簽約，為台灣買進1000萬劑BNT疫苗；今又傳出下一批台灣自購的AZ以及莫德納疫苗即將在明日抵台，對此，醫師蘇偉碩在臉書指出，在民間企業成功與上海復星簽約後，很多疫苗就紛紛到貨了，狠酸BNT疫苗對台灣政府也有很大的「促進防疫效果」。

綜合媒體報導，今天傳出政府自購的下一批AZ以及莫德納疫苗將在明(15)日分別從泰國與盧森堡送達台灣，而日本所贈送的第三批AZ疫苗也預計將在同天抵台；三批疫苗合計約190萬劑。但此消息至今中午前，尚未獲得指揮中心或政府單位回應。

針對此傳聞，蘇偉碩今日在臉書發文指出，這個時間點也太巧了！政府在鴻海以及台積電與上海復星完成簽約，當全台都在疑惑為何政府買不到的BNT，民間馬上就簽約完成、懷疑政府卡疫苗時，馬上就傳來政府自購疫苗即將抵台的好消息，他諷刺表示「BNT疫苗的防疫效果真是好呢！」

蘇偉碩的貼文引發網友討論，紛紛在底下回應表示「乞討來的疫苗紛紛到貨」、「這個政府天不怕地不怕，鬼神都不怕的，就怕民調一直掉」、「選這個政府真的太受罪了，要經濟沒經濟、要疫苗沒疫苗」、「如果有一個人能比整個政府機器更有能力，那要這個政府有什麼用？」「民間的超前部署給官方的超前部署很大的壓力」。