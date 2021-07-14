廣西預告下半年啟動新冠疫苗接種重點人群將是「一老一小」，即60歲以上老人和12—17歲青年。對無禁忌的12歲以上人群實行應接盡接：其中對18歲以下人群，7月份廣西統一部署開展15—17歲人群的接種。8月份啟動12—14歲人群接種；10月底前完成全程接種。同時，繼續開展18—59歲人群全程接種。

根據中共中央、國務院新冠病毒疫苗接種工作的總體部署，下半年廣西將對12—17歲人群開展新冠病毒疫苗接種廣西將分三步開展12—17歲人群新冠病毒疫苗接種工作。

第一步：7月份廣西將啟動並完成15—17歲人群第一劑接種任務。

第二步：8月份，將啟動並完成12—14歲人群第一劑接種，同時完成15—17歲人群第二劑接種任務。

第三步：10月底前，完成12—17歲人群的全程接種。

根據中國相關法律規定12—17歲人群屬於未成年人，主要是小學、初中、普通高中、中職學校、技工學校等在校學生，該年齡段人群接種新冠病毒疫苗時，要求學生家長或監護人現場全程陪同且充分閱讀並現場簽訂知情同意書後，方可開展新冠病毒疫苗接種工作。各地要公布諮詢熱線，安排專業人員負責解答群眾的諮詢。

官媒央視稱，通過組織12—17歲在校學生開展新冠病毒疫苗接種，帶動尚未接種新冠病毒疫苗的家長或監護人與孩子同時接種疫苗，形成 「小手拉大手」的組織接種模式，進一步提高18歲以上人群疫苗接種率，爭取早日構建人群免疫屏障。